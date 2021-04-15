Suspeito de matar motorista de aplicativo é preso em Venda Nova

Carro de motororista de aplicativo foi encontradado incendiado Crédito: Redes sociais

Segundo a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Venda Nova do Imigrante, o suspeito, que não teve o nome relevado pela polícia, foi encontrado na casa dos pais e não resistiu à prisão. “Até o momento, as investigações apontam que o suspeito e a vítima haviam marcado um encontro através de um aplicativo (em 21 de março, um domingo). Na manhã de segunda-feira (22), o carro da vítima foi encontrado incendiado, a menos de um quilômetro da residência onde pais do suspeito moram”, relatou o delegado Alberto Roque Peres, titular da DHPP de Venda Nova.

Durante as investigações, a polícia descobriu que o suspeito comprou combustível em um posto que fica na mesma região do crime, por volta das 19h de 21 de março. O jovem estava em companhia de outra pessoa, um adolescente de 15 anos, já identificado. A compra foi registrada por câmeras de videomonitoramento.

O adolescente que aparece nas imagens do posto prestou depoimento na tarde desta quinta-feira (15). “A investigação ainda está em andamento. Em seu depoimento, o menor afirmou que a intenção, desde o início, era roubar e matar a vítima, e usar o dinheiro para comprar entorpecentes, pois os dois são dependentes químicos. O carro, segundo o depoimento, já estava negociado, mas o comprador não apareceu. Ele afirmou ainda que mataram a vítima asfixiada com um saco plástico, incendiaram o veículo e levaram um celular e mil reais em dinheiro”, afirmou o delegado.

Em depoimento, o detido de 18 anos primeiro negou o crime, depois entrou em contradição. Por fim, optou por dar declarações apenas em sede judicial.