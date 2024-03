Suspeito de matar mecânico é preso na porta do fórum em Guaçuí

Crime ocorreu em dezembro de 2023; motivação estaria ligada a uma rixa anterior aos fatos entre o suspeito e a vítima, José Antônio Golfeto Creton, de 56 anos

Um homem de 35 anos, suspeito de espancar um mecânico até a morte em Guaçuí, na região do Caparaó do Espírito Santo, no dia 8 de dezembro do ano passado, foi preso na porta do fórum da cidade na tarde de terça-feira (5). Segundo a Polícia Civil, investigações apontaram que ele e a vítima, José Antônio Golfeto Creton, de 56 anos, tinham uma rixa.