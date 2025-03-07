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Estava em Colatina

Suspeito de matar homem a facadas em MG é preso no ES

Segundo a Polícia Militar, criminoso e vítima estavam bebendo juntos quando Luciano Lopes Dias golpeou Gilmar de Oliveira, na última quinta-feira (6)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

07 mar 2025 às 13:58

Publicado em 07 de Março de 2025 às 13:58

Um jovem de 28 anos foi preso em flagrante em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, suspeito de assassinar a facadas um homem no município de Resplendor, em Minas Gerais, na madrugada da última quinta-feira (6). Após o crime, Luciano Lopes Dias fugiu com a moto da vítima para a cidade capixaba, onde foi localizado pela Polícia Militar, no bairro Colatina Velha, na tarde do mesmo dia. A vítima foi identificada como Gilmar de Oliveira.
Segundo o boletim de ocorrência da PM, a equipe policial capixaba foi informada pela mineira que Luciano poderia estar no Espírito Santo, na região Noroeste. Conforme as informações repassadas, Gilmar estava bebendo na companhia de Luciano desde a tarde de quarta-feira (5). Uma testemunha relatou que o autor lhe pediu ajuda, alegando ter cometido uma “besteira” — se referindo ao homicídio — mas ela se recusou a ajudar. Depois disso, o suspeito saiu do local com uma Honda CG 150 vermelha, que era de Gilmar.
O veículo conduzido pelo homem passou por um cerco eletrônico de videomonitoramento na ES 080, no interior de Colatina, seguindo em direção ao Centro do município, pouco antes das 6h de quinta. A moto foi encontrada à tarde estacionada na Avenida das Nações. Momentos depois, Luciano apareceu no local e foi abordado. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina.
Para os militares, o homem confessou o crime. Segundo o suspeito, Gilmar, em estado de embriaguez, teria tentado agredir o pai dele. Depois disso, Luciano disse que utilizou uma faca de cozinha para ferir a vítima, que morreu ali mesmo. 
“O suspeito disse que teve um desentendimento com a vítima, quando desferiu os golpes de faca na vítima. Ao subtrair a motocicleta, ele tomou destino à cidade de Colatina, onde possivelmente ele iria se abrigar na residência de uma pessoa”, disse o tenente Valnei, da Polícia Militar. Com Luciano foram apreendidos: uma bolsa com roupas, um capacete, um celular, um carregador e a moto de Gilmar, que foi recuperada.
Polícia Civil do Espírito Santo informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e furto qualificado. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

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