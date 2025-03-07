Suspeito de matar homem a facadas em MG é preso no ES

O veículo conduzido pelo homem passou por um cerco eletrônico de videomonitoramento na ES 080, no interior de Colatina, seguindo em direção ao Centro do município, pouco antes das 6h de quinta. A moto foi encontrada à tarde estacionada na Avenida das Nações. Momentos depois, Luciano apareceu no local e foi abordado. Ele foi encaminhado para a Delegacia Regional de Colatina.

