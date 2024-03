Crime em Presidente Kennedy

Suspeito de matar homem a facada e ferir mulher é preso em Marataízes

Crime foi cometido em Presidente Kennedy, no último domingo (3), mas homem foi preso em Marataízes, município vizinho

José Aldo, morto a facada/ Galpão onde o crime ocorreu, em Marobá, Presidente Kennedy. (TV Gazeta Sul)

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

O suspeito de matar um homem a facadas e esfaquear uma mulher, em Presidente Kennedy, no Sul do Estado, foi preso nesta segunda-feira (4). O homem, encontrado em Marataízes, é suspeito de matar José Aldo, de 53 anos, após a vítima tentar separar uma briga do casal nesse domingo (3).

A prisão foi feita por meio da Delegacia de Presidente Kennedy, em uma ação conjunta com a Guarda Municipal de Marataízes, município vizinho. No dia do crime, moradores informaram à Polícia Militar que José Aldo, que morava no galpão onde tudo aconteceu, teria flagrado uma briga entre a mulher e o marido e, ao tentar separar, acabou sendo esfaqueado no peito pelo homem, que fugiu logo em seguida.

Segundo a Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (4), a equipe da Guarda Municipal de Marataízes, com o apoio da delegacia de Presidente Kennedy, intensificou o patrulhamento na região e localizou o suspeito entre as localidades de Curvina e Jerusalém, na zona rural de Marataízes. O suspeito foi abordado, revistado e entregue à Delegacia de Presidente Kennedy para as medidas cabíveis.

Duas versões

O delegado titular de Presidente Kennedy, Thiago Viana, explica que, apesar da mulher envolvida dizer que José Aldo foi morto tentando separar uma briga do casal, o suspeito do crime, preso nesta segunda-feira (4), afirma que a motivação do crime foi outra. O suspeito diz que teria agredido José Aldo após encontrar os dois juntos, cometendo o crime por ciúmes.

Em contato com o repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul, o responsável pelo galpão onde José Aldo morava informou que ele era funcionário do local e morava na parte superior do galpão. Já o casal tinha saído de São Mateus e ido para Presidente Kennedy em busca de emprego, por isso o dono do espaço deixou que eles ficassem no local também.

Ainda segundo o proprietário, José Aldo não tinha familiares na região e já foi enterrado, na noite desse domingo (3). Já a mulher envolvida na discussão, que também foi esfaqueada, recebeu socorro, sendo levada a um hospital da região.

A Polícia Civil informou que o suspeito responderá por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificada, sendo encaminhado ao presídio.

