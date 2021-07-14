Suspeito de matar ex-namorada em Minas é preso em motel de Vitória

Ex-secretário Municipal de Esportes de São José do Jacuri, Anderson Christian de Oliveira, preso suspeito de matar a ex-namorada Crédito: Reprodução/TV Globo

Um homem suspeito de matar a ex-namorada em Minas Gerais foi preso no Centro de Vitória . Anderson Christian de Oliveira foi detido no fim da tarde desta terça-feira (13). Ele é apontado como o principal suspeito de assassinar Natalia Epifania de Oliveira com três tiros na cabeça durante uma festa na madrugada do último domingo (11).

O crime aconteceu no município de São Pedro do Suaçuí, que fica no leste de Minas Gerais, na região do Vale do Rio Doce. Natalia estava em uma festa quando foi baleada três vezes na cabeça. Após o crime, Anderson fugiu. Na segunda-feira (12), ele foi exonerado da Prefeitura de São José de Jacuri, também em Minas Gerais, onde ocupava o cargo de secretário de Esportes da cidade.

Natália Epifânia de Oliveira, 23 anos, foi morta a tiros em Minas Crédito: Reprodução/Facebook

O nome dele já havia sido incluído na lista vermelha da Interpol. A prisão aconteceu nesta terça-feira (13), em um motel no Centro de Vitória, e foi feita por policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), com auxílio do Serviço de Inteligência e Planejamento (Siplan) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

“O suspeito foi detido em um motel no Centro da Capital, devido ao intercâmbio de informações com as Polícias Civil e Militar de Minas Gerais”, informou a Polícia Civil do Espírito Santo.

Prefeitura emitiu nota de pesar pela morte da servidora Natália Epifania de Oliveira Crédito: Divulgação/Prefeitura de São José do Jacuri

FRIO E IRÔNICO

Em entrevista coletiva dada nesta quarta-feira (14), a delegada titular da Delegacia de Homicídios e Proteção a Mulher, Rafaella Aguiar, falou sobre a captura de Anderson Christian de Oliveira. Segundo a polícia, ele se mostrou uma pessoa fria e chegou até a ironizar o caso no momento da prisão.

“Ao final da tarde de ontem (13), nós logramos êxito em prendê-lo em um motel situado no Centro de Vitória. No momento da prisão, ele não ofereceu nenhum tipo de resistência. Entretanto, os policiais da DHPM o perguntaram se ele tinha ciência do porquê estava sendo preso, e ele foi irônico, perguntando 'é homicídio?'. Aí conduzimos ele para o DHPM para fazer toda a documentação de praxe e transferimos para o Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça”, disse.

Ainda segundo a delegada, o homem confessou o crime e disse que matou a ex-namorada por ciúmes, ao vê-la em uma festa e perto de outro rapaz.

“Em conversa informal, ele confessou a prática do crime e disse que fez por causa de ciúmes. Eles tinham terminado e acabou que ele avistou a vítima nessa festa que estava acontecendo em um sítio, com um rapaz perto. Ele se encheu de ciúmes e acabou desferindo três tiros fatais na cabeça dela”, contou a delegada.

O delegado José Lopes, chefe da Polícia Especializada da PC, falou sobre o trabalho em conjunto realizado pelas equipes de Minas Gerais e aqui do Espírito Santo. “A polícia de Minas Gerais, que é uma parceira nossa, pediu apoio ao DHPP e à DHPM. Prontamente os policiais foram até o elemento que estaria escondido em Vitória. Em um trabalho muito difícil de inteligência e de campo, conseguiram prender esse elemento”, disse.

Ele continua preso no Centro de Triagem de Viana, de acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, que informou ainda não ter recebido nenhum pedido de recambiamento do mesmo.