Suspeito de matar ex-esposa a facadas no ES é preso em Belo Horizonte

Cristiane da Fátima Pereira foi morta a facadas pelo ex-marido Crédito: Reprodução

acusado de matar a ex-mulher a facadas no último domingo (16), em Conceição da Barra  foi preso pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (20) em Belo Horizonte (MG). A prisão aconteceu às 19h42 no bairro Xangri-La, em Contagem, região metropolitana da capital mineira. Danilo André de Almeida Júnior  foi preso pelana noite desta quinta-feira (20) em(MG). A prisão aconteceu às 19h42 no bairro Xangri-La, em Contagem, região metropolitana da capital mineira.

Danilo foi abordado por policiais perto da residência da irmã e, inicialmente, se recusou a passar o nome completo. Ao consultarem os registros, os policiais identificaram que constava um mandado de prisão em aberto pela morte da ex-mulher, Cristiane de Fátima Pereira, de 35 anos.

Polícia Civil de Plantão de Contagem. A Polícia Civil do Espírito Santo ainda não havia sido informada sobre a prisão. De acordo com os policiais militares que atenderam a ocorrência, no momento da prisão o acusado confessou o crime. Ele disse que teve uma briga com a mulher e a esfaqueou. Danilo foi encaminhado para a Delegacia dede Plantão de Contagem. A Polícia Civil doainda não havia sido informada sobre a prisão.

O CASO

Cristiane de Fátima Pereira foi assassinada à facadas, no bairro Floresta, em Conceição da Barra, região Norte do Estado e chegou a ser socorrida com vida, mas morreu no hospital.

Conceição da Barra, a vítima foi esfaqueada na casa dela pelo ex-companheiro. Antes de morrer, ela contou que o homem foi o autor do crime. De acordo com informações da Delegacia de Polícia de, a vítima foi esfaqueada na casa dela pelo ex-companheiro. Antes de morrer, ela contou que o homem foi o autor do crime.

Polícia Militar, Cristiane deu entrada em um hospital de Conceição da Barra ainda com vida e com diversos hematomas pelo corpo, aparentando perfurações causadas por arma branca. Os militares estiveram no local do crime e encontraram muito sangue na entrada da residência da vítima, onde ela estava caída quando foi socorrida. Havia um rastro de sangue até os fundos da casa, indicando que as agressões teriam começado no local. Duas facas sujas com sangue foram encontradas na residência. Segundo a, Cristiane deu entrada em um hospital de Conceição da Barra ainda com vida e com diversos hematomas pelo corpo, aparentando perfurações causadas por arma branca. Os militares estiveram no local do crime e encontraram muito sangue na entrada da residência da vítima, onde ela estava caída quando foi socorrida. Havia um rastro de sangue até os fundos da casa, indicando que as agressões teriam começado no local. Duas facas sujas com sangue foram encontradas na residência.

Quando voltaram ao hospital, os policiais foram informados que Cristiane não resistiu aos ferimentos e morreu quando seria transferida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Um enfermeiro disse à PM que aparentemente a mulher sofreu 12 perfurações, distribuídas pelos membros superiores, tórax e abdômen.

AMEAÇAS E MEDIDA PROTETIVA

Ainda de acordo com a PM, Cristiane falou por várias vezes que o crime foi cometido pelo ex-marido, Danilo. Testemunhas afirmaram que viram um homem fugindo da casa da vítima com uma motocicleta de cor vermelha. Os policiais estiveram na casa do suspeito e souberam que ele deixou o veículo no local e foi embora a pé. Foram realizadas buscas no bairro e também em ônibus que saíram do município, mas Danilo não foi encontrado.

Vizinhos de Cristiane contaram para a TV Gazeta Norte que o ex-marido dela não aceitava a separação e estão revoltados com o crime. Familiares também contaram para os militares que a vítima tinha uma medida protetiva contra o suspeito. Ela havia se mudado há menos de um mês para a residência onde foi esfaqueada no Bairro Floresta. Moradores acreditam que ela preferiu alugar uma casa fechada para se sentir mais protegida. No entanto, o acusado descobriu o endereço e foi até o local.

Testemunhas dizem que ela abriu a porta sem saber que era Danilo e foi empurrada por ele até o fundo do quintal, onde foi ferida. Os vizinhos ainda informaram que ouviram os pedidos de socorro de Cristiane. Um homem, que pediu para não ser identificado, ouviu os gritos da vítima e a levou para o hospital com a ajuda de outros moradores.