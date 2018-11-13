Crime em Viana

Suspeito de matar e enterrar namorada em quintal de casa é preso no ES

O corpo da vítima foi encontrado na manhã de segunda-feira (12) por equipes da Delegacia de Homicídios de Viana, com apoio de um cão farejador da Polícia Civil

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 15:13
O corpo foi achado após a polícia receber uma denúncia anônima na manhã desta segunda-feira (12) Crédito: Bernardo Coutinho
Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na manhã desta terça-feira (13), um homem acusado de espancar, matar e enterrar a namorada em uma cova rasa, no quintal dos fundos de uma residência, no bairro Soteco, em Viana.
O corpo da vítima foi encontrado na manhã de segunda-feira (12) por equipes da Delegacia de Homicídios de Viana, com apoio de um cão farejador da Polícia Civil. De acordo com informações da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) a vítima teria sido morta pelo há cerca de 20 dias.
Segundo informações do delegado José Lopes, chefe do DHPP, o namorado da vítima havia fugido para São Paulo, no último final de semana, onde teria tentado se esconder na casa de familiares, que não aceitaram que ele ficasse no local, motivo que o fez retornar.
Após receber a denúncia de que ele estaria voltando, a Polícia Civil deslocou equipes para Guarapari e conseguiu deter o suspeito.
Leandro Rodrigues Pego, de 34 anos, é suspeito de assassinar e enterrar a namorada no quintal da casa onde morava, no bairro Soteco, em Viana Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O CRIME
Após o corpo ser achado na manhã desta segunda-feira (12), como os policiais da DHPP de Viana identificaram que era uma mulher, a equipe da DHPM foi acionada. Segundo o delegado Janderson Lube, uma testemunha prestou depoimento e contou que o assassino teria confessado esse crime a ela.
Essa pessoa afirmou que esse rapaz contou a ela como tudo aconteceu. Há cerca de 20 dias eles teriam brigado e aí ele acabou matando a companheira, relatou Lube.
O delegado Janderson Lube (ao centro) investiga o caso Crédito: Bernardo Coutinho
Após espancar a mulher até a morte, o namorado cavou a cova rasa no quintal e depois enterrou o corpo, usando a terra junto com cal. O delegado ainda disse que o criminoso permaneceu morando no local até o último final de semana, quando desapareceu, justamente depois de relatar o que havia feito a essa testemunha.
A polícia ainda tenta identificar a vítima, visto que ela ficou enterrada e estava irreconhecível ao ser encontrada, devido ao adiantado estado de decomposição.
O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, e agora os investigadores aguardam familiares aparecerem para o reconhecimento, ou exames de DNA.
Durante a manhã desta terça (13), o delegado Janderson Lube esteve com a equipe da DHPM no local do crime, realizando coleta de informações e analisando novamente a residência.
Ele afirmou que outras informações, mais detalhadas, serão repassadas após as investigações serem finalizadas e não descartou a participação de outras pessoas no crime.

