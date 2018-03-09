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Assassinato

Suspeito de matar a namorada com fio de carregador se apresenta

Rubens chegou acompanhado do advogado, do pai e da mãe, e entraram de carro pela garagem da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 16:38

Publicado em 09 de Março de 2018 às 16:38

Rubens de Almeida Dias Júnior suspeito de assassinar a namorada Andrielly Mendonça Pereira dos Santos se entregou à polícia nesta sexta-feira Crédito: Carlos Alberto Silva
Rubens de Almeida Dias Júnior, 23, suspeito de assassinar a namorada Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, 20 anos, com um fio de carregador de celular amarrado no pescoço se entregou à polícia. Rubens chegou acompanhado do advogado, do pai e da mãe, e todos entraram de carro pela garagem da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.
O Caso
Andrielly e Rubens eram namorados e moravam juntos em um apartamento no bairro Planalto, em Vila Velha. A filha da jovem, de dois anos, também residia com o casal. Os dois teriam brigado na madrugada de domingo (04) e Rubens foi visto por vizinhos saindo de casa com a criança. Minutos depois, Andrielly foi encontrada morta com um corte no pescoço dentro do quarto da filha. No dia do crime, a polícia informou que a arma do crime teria sido o fio de um carregador de celular.
Rubens chegou a ficar com a filha de Andrielly até o final da tarde de domingo, quando a entregou a familiares dele. A menina foi levada à Delegacia Regional de Vila Velha onde deixaram a criança com os parentes da jovem morta.
O advogado de Rubens, Carlos Henrique, também disse na última quinta-feira (08), que o suspeito estava com dificuldades de lidar com a situação, que ele estava assustado, não era bandido e nunca havia sido preso.
A bebê de dois anos, filha de Andrielly, está sob os cuidados de Juciara Pereira dos Santos, tia de Andrielly  e demais familiares. 

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