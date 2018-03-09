Suspeito de matar a namorada com fio de carregador se apresenta

Rubens de Almeida Dias Júnior suspeito de assassinar a namorada Andrielly Mendonça Pereira dos Santos se entregou à polícia nesta sexta-feira Crédito: Carlos Alberto Silva

Rubens de Almeida Dias Júnior, 23, suspeito de assassinar a namorada Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, 20 anos, com um fio de carregador de celular amarrado no pescoço se entregou à polícia. Rubens chegou acompanhado do advogado, do pai e da mãe, e todos entraram de carro pela garagem da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa.

O Caso

Andrielly e Rubens eram namorados e moravam juntos em um apartamento no bairro Planalto, em Vila Velha. A filha da jovem, de dois anos, também residia com o casal. Os dois teriam brigado na madrugada de domingo (04) e Rubens foi visto por vizinhos saindo de casa com a criança. Minutos depois, Andrielly foi encontrada morta com um corte no pescoço dentro do quarto da filha. No dia do crime, a polícia informou que a arma do crime teria sido o fio de um carregador de celular.

Rubens chegou a ficar com a filha de Andrielly até o final da tarde de domingo, quando a entregou a familiares dele. A menina foi levada à Delegacia Regional de Vila Velha onde deixaram a criança com os parentes da jovem morta.

O advogado de Rubens, Carlos Henrique, também disse na última quinta-feira (08), que o suspeito estava com dificuldades de lidar com a situação, que ele estava assustado, não era bandido e nunca havia sido preso.