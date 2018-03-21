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Violência

Suspeito de matar a ex-esposa em Irupi está foragido

Segundo a polícia, o acusado não aceitava o fim do relacionamento; namorado da vítima também foi baleado

Publicado em 21 de Março de 2018 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mar 2018 às 18:55
Maria da Penha foi morta a tiros em Irupi Crédito: Reprodução
O ex-marido de Maria da Penha Souza Pereira, assassinada no último sábado (17) em Irupi, na Região do Caparaó, está foragido. Amélio Leocádio Pereira é suspeito de ter atirado contra ex-companheira e o namorado dela. A mulher não sobreviveu.
Segundo a polícia, o caso aconteceu em Córrego do Recreio, interior do município de Irupi. O corpo da vítima foi encontrado em um terreiro, coberta por um pano. O namorado foi socorrido e levado a um hospital. Ele não corre risco de morte.
O caso é investigado como feminicídio, pois ele não aceitava o fim do relacionamento, diz o delegado titular de Irupi, Augusto Militão.
Amélio Leocádio Pereira é lavrador e residia no interior de Ibatiba.

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