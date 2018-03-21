Suspeito de matar a ex-esposa em Irupi está foragido

Maria da Penha foi morta a tiros em Irupi Crédito: Reprodução

O ex-marido de Maria da Penha Souza Pereira, assassinada no último sábado (17) em Irupi, na Região do Caparaó, está foragido. Amélio Leocádio Pereira é suspeito de ter atirado contra ex-companheira e o namorado dela. A mulher não sobreviveu.

Segundo a polícia, o caso aconteceu em Córrego do Recreio, interior do município de Irupi. O corpo da vítima foi encontrado em um terreiro, coberta por um pano. O namorado foi socorrido e levado a um hospital. Ele não corre risco de morte.

O caso é investigado como feminicídio, pois ele não aceitava o fim do relacionamento, diz o delegado titular de Irupi, Augusto Militão.