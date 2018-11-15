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Crime na zona rural

Suspeito de integrar quadrilha que furta café é preso em Nova Venécia

De acordo com a PM, João Vitor Delorence fazia parte do grupo criminoso que cometia furtos e roubos de sacas de café, de pimenta-do-reino e de veículos em propriedades rurais do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2018 às 15:43

Publicado em 15 de Novembro de 2018 às 15:43

Carro que teria sido usado por suspeito em roubo em Nova Venécia Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um jovem de 22 anos foi preso em Nova Venécia, região Noroeste do Estado, acusado de integrar uma quadrilha que furta sacas de café e de pimenta-do-reino, além de veículos, em propriedades rurais do município. A prisão de João Vitor Delorence foi realizada pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (13) em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça após levantamentos dos agentes do Serviço de Inteligência do 2º Batalhão da PM.
Segundo a Polícia Militar, o acusado foi localizado em uma residência do bairro Municipal por volta das 16 horas. Ele tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi capturado pelos militares que faziam o cerco no local. João Vitor foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia de Nova Venécia.
O comandante do 2º Batalhão, tenente-coronel Sebastião Aleixo Batista, contou que parte da quadrilha já foi identificada e presa em outra ocasião, quando três veículos usados pelos criminosos foram apreendidos. Entre eles, um ônibus que transportava 83 sacas de café, uma tonelada de pimenta-do-reino, uma motocicleta e outros equipamentos. Tudo havia sido roubado na noite de 3 de setembro deste ano, em Patrimônio do Perdido, zona rural de Nova Venécia.
Quando todo esse material foi apreendido, João Vitor conseguiu fugir do cerco policial e abandonou um Volkswagen Golf de cor prata que foi apreendido pelos policiais. O Poder Judiciário de Nova Venécia foi informado da participação do suspeito no crime e expediu o mandado de prisão, de acordo com o tenente-coronel.
Procurada, a Polícia Civil informou que João Vitor Delorence possuía um mandado de prisão em aberto em seu desfavor por furto e roubo. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus.

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