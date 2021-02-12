Suspeito de integrar ataque a policiais é preso em operação, em Vitória

Material apreendido em operação da Polícia Civil e Polícia Militar nesta sexta-feira (12), em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil

(veja vídeo abaixo). Dois suspeitos, de 26 e 32 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira (12), durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar , realizada na Grande São Pedro, em Vitória . O mais novo deles teria participado de um ataque a policiais no último dia 20 de janeiro, na mesma região

Para o delegado Marcelo Cavalvanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Vitória, as prisões tiraram das ruas indivíduos responsáveis por assassinatos. "Um deles é investigado por quatro tentativas e o outro é responsável por homicídios, inclusive já com passagem pelo crime", revelou.

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O suspeito de 26 anos era alvo de um mandado de prisão, originário das investigações do ataque. No momento da detenção, foram encontradas diversas munições com ele e, por isso, também acabou autuado em flagrante por posse irregular. Já o suspeito de 32 anos não participou do episódio, mas foi preso em flagrante com uma pistola.

Ao todo, os policiais tentaram cumprir três mandados de prisão – vinculados às tentativas de homicídio em janeiro – e oito mandados de busca e apreensão. Durante a abordagem a uma casa no bairro Nova Palestina, traficantes conseguiram fugir, mas deixaram para trás diversos materiais ilícitos, que foram apreendidos. Entre eles:

Uma espingarda de fabricação caseira;



Um carregador de pistola;



202 pedras de crack;



453 buchas de maconha;



93 pinos de cocaína.



Na residência usada pelos criminosos também foram encontrados: uma sacola de ácido bórico (substância utilizada na confecção de entorpecentes), duas balanças de precisão e diversos materiais para embalo das drogas. Bem como capa e placas de colete à prova de balas e R$ 114,30 em espécie.

"Essa operação de hoje pode ser considerada de muito sucesso, por essa vasta quantidade de material e entorpecentes apreendidos. Além dos dois indivíduos presos, que são rivais. Essa ação pode ter evitado mais algum homicídio", avaliou o subcomandante do Primeiro Batalhão da PM, major Luciano Franzen.

Operação em Vitória, nesta sexta-feira (12): armas e drogas apreendidas

De acordo com informações passadas pela Polícia Civil, os dois suspeitos presos na manhã desta sexta-feira (12) passaram pelos procedimentos de praxe e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerão à disposição da Justiça.