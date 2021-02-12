AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crack, cocaína, maconha...

Suspeito de integrar ataque a policiais é preso em operação, em Vitória

Ofensiva à PM aconteceu em janeiro deste ano; Operação conjunta desta sexta-feira (12) terminou com dois detidos, armas e drogas apreendidas

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 19:17

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

12 fev 2021 às 19:17
Material apreendido em operação da Polícia Civil e Polícia Militar nesta sexta-feira (12), em Vitória
Material apreendido em operação da Polícia Civil e Polícia Militar nesta sexta-feira (12), em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Dois suspeitos, de 26 e 32 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira (12), durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, realizada na Grande São Pedro, em Vitória. O mais novo deles teria participado de um ataque a policiais no último dia 20 de janeiro, na mesma região (veja vídeo abaixo).
Para o delegado Marcelo Cavalvanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, as prisões tiraram das ruas indivíduos responsáveis por assassinatos. "Um deles é investigado por quatro tentativas e o outro é responsável por homicídios, inclusive já com passagem pelo crime", revelou.
O suspeito de 26 anos era alvo de um mandado de prisão, originário das investigações do ataque. No momento da detenção, foram encontradas diversas munições com ele e, por isso, também acabou autuado em flagrante por posse irregular. Já o suspeito de 32 anos não participou do episódio, mas foi preso em flagrante com uma pistola.
Ao todo, os policiais tentaram cumprir três mandados de prisão – vinculados às tentativas de homicídio em janeiro – e oito mandados de busca e apreensão. Durante a abordagem a uma casa no bairro Nova Palestina, traficantes conseguiram fugir, mas deixaram para trás diversos materiais ilícitos, que foram apreendidos. Entre eles:
  • Uma espingarda de fabricação caseira;
  • Um carregador de pistola;
  • 202 pedras de crack;
  • 453 buchas de maconha;
  • 93 pinos de cocaína.
Na residência usada pelos criminosos também foram encontrados: uma sacola de ácido bórico (substância utilizada na confecção de entorpecentes), duas balanças de precisão e diversos materiais para embalo das drogas. Bem como capa e placas de colete à prova de balas e R$ 114,30 em espécie.
"Essa operação de hoje pode ser considerada de muito sucesso, por essa vasta quantidade de material e entorpecentes apreendidos. Além dos dois indivíduos presos, que são rivais. Essa ação pode ter evitado mais algum homicídio", avaliou o subcomandante do Primeiro Batalhão da PM, major Luciano Franzen.

Operação em Vitória, nesta sexta-feira (12): armas e drogas apreendidas

De acordo com informações passadas pela Polícia Civil, os dois suspeitos presos na manhã desta sexta-feira (12) passaram pelos procedimentos de praxe e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerão à disposição da Justiça.
"A partir de hoje temos o prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, para concluir a investigação", detalhou o delegado Marcelo. "A PC e a PM continuam atrás dos demais indivíduos e pedimos ajuda da população, que pode colaborar de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181)", completou.

Veja Também

Polícia prende assaltantes que aterrorizavam comércios de Guarapari e Anchieta

Após briga, suspeito de matar padrasto a facadas é agredido em Vila Velha

Polícia apreende 55 pés de maconha em estufa clandestina em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dhpp Homicídio Polícia Civil Tráfico de drogas Vitória (ES) Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Decisão provisória da Justiça Eleitoral libera Gilvan da Federal para disputar eleições
Grupo Alibaba é um dos interessados em projeto de aeroporto logístico em Guarapari
Gigante chinês negocia com Guarapari a construção de aeroporto logístico
Imagem de destaque
Unhas para o inverno: veja tendências de cores para a estação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados