Suspeito de furtar carro morre em confronto com a polícia em São Mateus

BR 101, no bairro Seac, em São Mateus Crédito: Google Maps



Um homem suspeito de participação no roubo de um carro morreu após confronto com a polícia. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (10), em São Mateus Norte do Espírito Santo . Outros indivíduos que participaram do crime não foram localizados.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada durante a madrugada por um homem que ouviu o próprio carro, um Volkswagen Gol, que ficava estacionado na rua, sendo ligado e levado. Os suspeitos fugiram com o veículo pela BR 101 , em direção ao bairro Seac, sentido Linhares

Os indivíduos foram avistados pelos policiais em dois carros diferentes, o Gol e uma Fiat Strada, que teria dado cobertura à ação. Neste momento, de acordo com a Polícia Militar, os suspeitos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os policiais e iniciaram fuga.

Os ocupantes do Gol desembarcaram às margens da rodovia e fugiram para região de mata, de onde efetuaram mais disparos em direção aos militares, que revidaram. Os suspeitos do outro veículo conseguiram fugir. A Polícia Militar não informou o número de indivíduos envolvidos no roubo.

BUSCAS

Os policiais realizaram buscas, mas não conseguiram localizar nenhum suspeito na região. Posteriormente, a guarnição retornou ao ponto inicial da ação e recebeu informações de que um indivíduo encontrava-se caído às margens da BR 101, próximo de onde ocorreu o confronto.

O homem teve o óbito constatado e foi reconhecido como um dos criminosos que havia participado do confronto. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.