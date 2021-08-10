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Norte do ES

Suspeito de furtar carro morre em confronto com a polícia em São Mateus

O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (10), em São Mateus, Norte do Espírito Santo. Outros suspeitos de participação no crime não foram encontrados

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 11:42

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 ago 2021 às 11:42
São Mateus
BR 101, no bairro Seac, em São Mateus Crédito: Google Maps
Um homem suspeito de participação no roubo de um carro morreu após confronto com a polícia. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (10), em São MateusNorte do Espírito Santo. Outros indivíduos que participaram do crime não foram localizados.
Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada durante a madrugada por um homem que ouviu o próprio carro, um Volkswagen Gol, que ficava estacionado na rua, sendo ligado e levado. Os suspeitos fugiram com o veículo pela BR 101, em direção ao bairro Seac, sentido Linhares.
Os indivíduos foram avistados pelos policiais em dois carros diferentes, o Gol e uma Fiat Strada, que teria dado cobertura à ação. Neste momento, de acordo com a Polícia Militar, os suspeitos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os policiais e iniciaram fuga.
Os ocupantes do Gol desembarcaram às margens da rodovia e fugiram para região de mata, de onde efetuaram mais disparos em direção aos militares, que revidaram. Os suspeitos do outro veículo conseguiram fugir. A Polícia Militar não informou o número de indivíduos envolvidos no roubo.

BUSCAS

Os policiais realizaram buscas, mas não conseguiram localizar nenhum suspeito na região. Posteriormente, a guarnição retornou ao ponto inicial da ação e recebeu informações de que um indivíduo encontrava-se caído às margens da BR 101, próximo de onde ocorreu o confronto.
O homem teve o óbito constatado e foi reconhecido como um dos criminosos que havia participado do confronto. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil na manhã desta terça-feira (10), para saber quais procedimentos foram adotados. “A ocorrência está em andamento, não temos detalhes", informou, em nota.

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