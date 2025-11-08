Violência sexual

Suspeito de estupro de vulnerável contra a cunhada é preso em Nova Venécia

Homem de 30 anos é acusado de cometer abuso sexual desde que a vítima tinha 10 anos de idade

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 09:31

Policiais apreenderam arma de pressão calibre 5,5 mm, equipada com silenciador, luneta e laser Crédito: Polícia Civil

Um homem de 30 anos foi detido em uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de sexta-feira (7). A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados judiciais relacionados a uma investigação sobre o crime de estupro de vulnerável.

De acordo com as investigações, o suspeito é acusado de abusar sexualmente da própria cunhada desde que a vítima tinha 10 anos de idade. A operação foi conduzida pelas Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (Deam) e de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI) de Nova Venécia, com apoio da Polícia Militar.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam dois aparelhos celulares e uma arma de pressão calibre 5,5 mm, equipada com silenciador, luneta e laser. O material levantou suspeitas de ter sido adulterado para efetuar disparos com munição calibre .22. O armamento foi encaminhado para perícia.

O homem foi levado para a 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia, onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido e foi submetido aos procedimentos legais. Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que a ação integra o trabalho de combate à violência sexual e de proteção a crianças e adolescentes. O caso segue sob investigação.

