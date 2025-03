Flagrado em Colatina

Suspeito de estuprar enteada na Grande Vitória é preso ao fugir em ônibus

Abuso da criança de 3 anos foi constatado em hospital; mãe da vítima contou à PM que estava trabalhando quando foi informada pelo homem que a filha tinha se ferido

2 min de leitura min de leitura

Momento em que suspeito foi preso em Colatina. (Divulgação/PMES)

Um jovem de 21 anos, suspeito de estuprar a enteada, uma menina de três anos, e de agredir a esposa, foi preso em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, ao tentar fugir em um ônibus, na quinta-feira (27). Segundo as forças de segurança do Estado, os crimes ocorreram na Grande Vitória.

Conforme a Polícia Militar, a criança deu entrada em um hospital da Grande Vitória na última terça-feira (25), com sinais de abuso sexual. A mãe relatou à corporação que estava no trabalho e a filha ficou aos cuidados do companheiro dela, padrasto da menina. Ela contou que o indivíduo a ligou afirmando que a enteada havia sofrido uma queda, mas, ao chegar em casa, percebeu que havia sangramento e hematomas no corpo.

Familiares da menina foram para a unidade médica, onde foram constatados os sinais de abuso. A mãe disse aos militares que ao confrontar o companheiro, ele se alterou e lhe deu um soco no rosto, ainda dentro do hospital, fugindo em seguida.

O caso foi levado para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), que deu início aos trabalhos investigativos e verificou que o suspeito tem passagem pelo sistema prisional e estava cumprindo pena em regime aberto.

“Assim que o fato chegou ao conhecimento da equipe da DPCA, diligências foram iniciadas com o objetivo de localizar o suspeito. Ao buscar pela identificação dele nos sistemas policiais, a equipe descobriu que o indivíduo é condenado por tráfico de drogas e estava cumprindo a pena no regime aberto”, relatou a titular da unidade, delegada Thais Cruz.

O fato foi comunicado à Vara de Execuções Penais, que decretou a regressão de regime e expediu mandado de prisão contra o suspeito.

A delegacia obteve a informação de que o investigado estava fugindo de ônibus, com destino à Barra de São Francisco. Na sequência, com o apoio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e da Polícia Militar do mesmo município, o ônibus foi interceptado na rodovia e o indivíduo foi preso.

O inquérito sobre o abuso sexual segue em andamento na DPCA. Após os procedimentos, o investigado foi encaminhado para o sistema prisional.

O município onde o fato ocorreu, o hospital onde se deu o atendimento à vítima e o nome do suspeito não serão divulgados, para preservar a vítima, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

