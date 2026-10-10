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Violência

Suspeito de esfaquear casal é agredido por moradores em Cariacica

PM usou spray de pimenta para dispersar os agressores no bairro Santana; suspeito de 26 anos foi autuado por lesão corporal após receber atendimento médico

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 11:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2026 às 11:19
Homem é espancado em Cariacica
Homem é espancado em Cariacica Leitor A Gazeta

Um homem de 26 anos foi agredido por moradores após ser acusado de esfaquear um casal na noite de sexta-feira (9), no bairro Santana, em Cariacica. Policiais militares que estavam em operação encontraram o suspeito sendo agredido por volta das 22h e usaram spray de pimenta para dispersar as pessoas.


Segundo a Polícia Militar, o homem, identificado como Elizeu Oliveira Pimentel, foi perseguido por cerca de 250 metros até ser alcançado pelos agressores. Ele teria sido acusado de atacar um casal momentos antes, nas proximidades da pracinha do bairro.


Aos policiais, o casal relatou que estava sentado, bebendo, quando foi surpreendido pelo suspeito, que portava canivete. O homem, de 48 anos, foi atingido na barriga. Já a mulher sofreu ferimentos no rosto, no peito e no pescoço.


As vítimas entregaram aos militares um canivete que, segundo elas, teria sido deixado cair pelo suspeito durante o ataque.


O casal e Elizeu foram encaminhados ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage para receber atendimento médico. Conforme o boletim de ocorrência, não foi possível identificar as pessoas que agrediram o suspeito.


Após receberem alta médica, os envolvidos foram levados à Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a Polícia Civil, Elizeu foi autuado em flagrante por lesão corporal e encaminhado ao sistema prisional.


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta.

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