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Segurança

Sesp usará reconhecimento facial e mobilizará 514 agentes para o Vital

Totem e câmeras enviarão alertas à central da Sesp para identificar pessoas com mandados de prisão em aberto; festa ocorre neste fim de semana, em Vitória

Publicado em 10 de Outubro de 2026 às 09:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2026 às 09:31
Totem de segurança posicionado na entrada do Vital 2026
Totem de segurança posicionado na entrada do Vital 2026 Sesp/Divulgação

O Vital 2026 terá câmeras de reconhecimento facial, um totem de segurança e 514 agentes de segurança mobilizados para a festa neste sábado (10) e domingo (11), no Sambão do Povo, em Mario Cypreste, Vitória. A expectativa é de que cerca de 40 mil pessoas participem do evento ao longo dos dois dias.


Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), será a primeira vez que um grande evento será monitorado com esses equipamentos interligados ao Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR).


O totem ficará na entrada da avenida da folia, enquanto as câmeras de reconhecimento facial serão distribuídas pela região. Os equipamentos vão auxiliar na identificação de pessoas com mandados de prisão em aberto e no acompanhamento de situações que exijam intervenção das equipes de segurança.


Os alertas serão enviados ao NIR, onde agentes de plantão deverão verificar as informações antes de acionar as equipes presentes no evento.

Policiamento e trânsito

O esquema reúne as polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal de Vitória. A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) também participou do planejamento.


A Polícia Militar fará o policiamento no entorno do Sambão do Povo e nas áreas de maior circulação de pessoas. Já a Polícia Civil reforçará o plantão da Delegacia Regional de Vitória.


Os bombeiros terão viaturas em pontos estratégicos e equipes distribuídas pelo local nos dois dias. A atuação inclui a supervisão dos brigadistas e a fiscalização das normas de segurança e do controle de público.


A Guarda Municipal ficará responsável pelas interdições e pelo controle do trânsito no entorno do Sambão. Os agentes também farão patrulhamento, monitoramento por câmeras e fiscalização dos pontos de bloqueio e do fluxo de pedestres.


Na área interna, a segurança privada ficará a cargo da empresa organizadora do Vital.

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