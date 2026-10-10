Sesp usará reconhecimento facial e mobilizará 514 agentes para o Vital

O Vital 2026 terá câmeras de reconhecimento facial, um totem de segurança e 514 agentes de segurança mobilizados para a festa neste sábado (10) e domingo (11), no Sambão do Povo, em Mario Cypreste, Vitória. A expectativa é de que cerca de 40 mil pessoas participem do evento ao longo dos dois dias.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), será a primeira vez que um grande evento será monitorado com esses equipamentos interligados ao Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR).





O totem ficará na entrada da avenida da folia, enquanto as câmeras de reconhecimento facial serão distribuídas pela região. Os equipamentos vão auxiliar na identificação de pessoas com mandados de prisão em aberto e no acompanhamento de situações que exijam intervenção das equipes de segurança.





Os alertas serão enviados ao NIR, onde agentes de plantão deverão verificar as informações antes de acionar as equipes presentes no evento.