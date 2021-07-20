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Bairro Canaã

Suspeito de envolvimento na morte de cadeirante é detido em Cariacica

De acordo com a Polícia Militar, ele estava com uma submetralhadora de calibre 380 na mochila. O jovem de 19 anos tentou passar identidade falsa aos militares

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 18:32

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 jul 2021 às 18:32
A polícia apreendeu uma submetralhadora e drogas em Cariacica nesta terça-feira (20)
A polícia apreendeu uma submetralhadora e drogas em Cariacica nesta terça-feira (20) Crédito: Divulgação/PMES
Um jovem de 19 anos foi detido pela Polícia Militar no bairro Canaã, em Cariacica, nesta terça-feira (20). Com ele, foi encontrada uma submetralhadora e, segundo a polícia, ele estaria sendo investigado por envolvimento no assassinato de um cadeirante que aconteceu em março deste ano, no mesmo bairro. Segundo a polícia, o suspeito não portava documentos e teria tentado dar um nome falso aos militares, mas foi identificado. O nome dele não foi informado.
A PM informou que agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando viram o jovem, que teria tentado fugir assim que viu os policiais. Ele estava com uma mochila nas costas e tentou entrar em um beco que dava para um manguezal, onde foi alcançado.

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Na mochila, de acordo com a corporação, foi encontrada uma submetralhadora calibre 380, carregada com 17 munições, e 13 pinos de cocaína prontos para comercialização. A polícia destacou que, com apoio da Cadela Bella, da equipe K9, foram encontrados mais 46 pinos de cocaína, 51 pedras de crack e 13 buchas de maconha, que estavam escondidos próximo ao mangue. A PM não confirmou, porém, se as drogas pertenciam ao jovem preso.
A polícia explicou que o jovem não estava com documentos de identificação no momento da abordagem e, ao ser questionado sobre sua identidade, disse outro nome aos militares. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica, onde os policiais identificaram o jovem, que teria passado o nome de um irmão.

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