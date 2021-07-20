Suspeito de envolvimento na morte de cadeirante é detido em Cariacica

A polícia apreendeu uma submetralhadora e drogas em Cariacica nesta terça-feira (20) Crédito: Divulgação/PMES

A PM informou que agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando viram o jovem, que teria tentado fugir assim que viu os policiais. Ele estava com uma mochila nas costas e tentou entrar em um beco que dava para um manguezal, onde foi alcançado.

Na mochila, de acordo com a corporação, foi encontrada uma submetralhadora calibre 380, carregada com 17 munições, e 13 pinos de cocaína prontos para comercialização. A polícia destacou que, com apoio da Cadela Bella, da equipe K9, foram encontrados mais 46 pinos de cocaína, 51 pedras de crack e 13 buchas de maconha, que estavam escondidos próximo ao mangue. A PM não confirmou, porém, se as drogas pertenciam ao jovem preso.