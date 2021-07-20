Polícia prende envolvidos no assassinato de comerciante em Cariacica

A polícia apreendeu o carro utilizado no assassinato de Rodrigo Santos Nascimento, em Cariacica Crédito: Divulgação/PCES

Três homens apontados como autores do assassinato de Rodrigo Santos Nascimento em 21 de maio deste ano no bairro Nova Rosa da Penha I, em Cariacica , foram presos durante operação da Polícia Civil nesta terça-feira (20). Um carro utilizado na fuga dos criminosos também foi apreendido durante a ação. Um quarto envolvido no crime, que, segundo a polícia, foi o autor dos disparos, não foi localizado.

De acordo com o delegado Eduardo Khaddour, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Cariacica, informou que a motivação do crime foi por conta de uma antiga disputa do tráfico. Segundo Khaddour, Rodrigo e o irmão, morto em 2012, possuíam envolvimento no tráfico de drogas e eram rivais do grupo do qual fazem parte os quatro envolvidos.

"O Rodrigo tinha um irmão, de nome Wellington, que foi morto no ano de 2012 por um dos integrantes desse grupo criminoso que a gente prendeu. O Rodrigo foi preso em 2011. Quando saiu da prisão, ele ficou um tempo fora de Nova Rosa da Penha, morando em outro bairro e, no início desse ano, retornou para Nova Rosa da Penha. Esse retorno dele gerou uma desconfiança nesse grupo criminoso rival, achando que o Rodrigo ia vingar a morte do irmão, mas não tinha nenhum indicativo que isso fosse acontecer. Eles se anteciparam e executaram o Rodrigo de forma cruel, sem total chance de defesa", detalhou o delegado.

Khaddour explicou ainda que Rodrigo havia aberto uma pizzaria no bairro e estava trabalhando, não tendo mais envolvimento com o tráfico de drogas da região. O delegado contou que um dos quatro apontados como autores do crime conhecia a vítima e o atraiu para uma armadilha. Rodrigo foi assassinado com seis tiros. A operação, segundo o delegado, tinha o objetivo de prender os envolvidos e encontrar elementos relacionados ao crime. A equipe conseguiu apreender o veículo, modelo Volkswagen Gol branco, usado na execução

"O Rodrigo abriu uma pizzaria, estava trabalhando com uma pizzaria. Ele conhecia um dos autores desse crime, e esse autor o atraiu para um local. Chegando nesse local, ele foi morto. A operação visava prender esses elementos e localizar objetos relacionados ao crime, o que de fato aconteceu. A gente apreendeu o veículo que foi utilizado no crime. Esse veículo levou os autores até o local. Após executar o Rodrigo, eles se evadiram nesse veículo", disse.

O delegado ainda ressaltou que um dos homens presos na operação permaneceu na cena do crime durante o trabalho dos agentes. Para Khaddour, isso foi uma tentativa de intimidar testemunhas que pudessem fornecer alguma informação aos policiais, uma vez que o assassinato aconteceu em uma área movimentada e durante o dia.