Suspeito de envolvimento em assalto com morte de PM é detido

Bandido e PM do Rio de Janeiro morreram durante a troca de tiros Crédito: Mônica Camolesi | TV Gazeta Sul

Foi localizado na manhã desta sexta-feira (26), um jovem, suspeito de estar envolvido no assalto que terminou na morte de um PM do Rio de Janeiro e de um bandido em Itapemirim, no Litoral Sul. O crime foi por volta das 9h e o jovem, baleado, deu entrada na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, por volta das 10h. Ele nega a participação no assalto.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem informou que teria sido baleado na noite desta quinta-feira (26) no bairro Santa Cecília em Cachoeiro de Itapemirim. O tiro atingiu a costela. Mas as características dele são as mesmas do segundo bandido envolvido no assalto. Ele ficou escoltado pela PM e Polícia Civil no hospital e já recebeu alta. De lá, foi encaminhado para a delegacia.

O CRIME

Um Policial Militar do Rio de Janeiro e um bandido morreram baleados após uma troca de tiros, no balneário de Itaipava, em Itapemirim, na manhã desta sexta-feira (26). De acordo com informações da Guarda municipal, dois homens tentaram assaltar os policiais.

Segundo a Polícia Militar, os dois policiais trabalham no Rio de Janeiro, mas estavam de folga na região com a família e seguiam de carro para Guarapari, quando foram abordados por dois homens de motocicleta, que anunciaram o assalto. Um dos irmãos deu voz de prisão aos criminosos. Quando os bandidos perceberam que se tratava de um policial, começou a troca de tiros.

Um dos policiais, identificado como Boanerges do Bem Brandão, de 34 anos, foi baleado no pescoço e morreu ao dar entrada no hospital Menino Jesus. Um assaltante identificado como Jonathas Ayres Severo da Silva morreu no local do crime. O outro bandido conseguiu fugir de moto em direção a Piúma. Outros integrantes da família do policial não foram atingidos.