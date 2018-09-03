Suspeito de chefiar assalto a shopping no ES tem mais de 100 mortes na ficha

"Nem Bomba", integrante do PCC, foi preso neste sábado (01), em Pernambuco Crédito: Divulgação

Preso em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco, Willian Santos Alves, de 36 anos, conhecido como 'Nem Bomba', tem um currículo criminoso muito maior que o assalto ao Shopping Vila Velha, no último dia 15 de maio. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele é suspeito de envolvimento em ao menos 150 homicídios ocorridos em um período de cinco anos na Bahia e de chefiar uma facção criminosa que atuava na região sudoeste do estado baiano.

A SSP informou ao G1 que Willian foi autor direto e indireto de pelo menos 150 homicídios, todos ocorridos no município de Vitória da Conquista (BA) e região. Além disso, conforme os investigadores, a quadrilha chefiada pelo suspeito é responsável também por roubos a bancos.

Assim, "Nem Bomba" era considerado um dos cinco traficantes mais procurados na Bahia. Ele foi foi preso junto com a esposa durante uma operação da polícia na tarde deste sábado (1º).

"Nem Bomba" estava sendo monitorado pela Polícia Civil do Espírito Santo desde a semana passada, quando estava escondido no Estado. Com ajuda das informações do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), policiais civis da Bahia foram levados ao bandido, que decidiu ir para Pernambuco com a esposa, e efetuaram a prisão. Segundo o G1, a defesa de Willian Santos Alves, mas até o momento não obteve sucesso.