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De 4 e 10 anos

Suspeito de balear duas crianças em tiroteio é preso em Vitória

Investigações mostram que o preso em operação da polícia nesta quarta (22) é suspeito de ser o autor dos disparos que mataram um homem e feriram duas crianças na Capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 dez 2021 às 12:49

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 12:49

Uma operação da Polícia Civil realizada na manhã desta quarta-feira (22), no bairro da Penha, em Vitória, terminou com a prisão de, pelo menos, quatro pessoas. Entre as prisões, está a de Luiz Carlos Santos Santana, de 26 anos, conhecido na região como "Frango" – suspeito de ser o autor dos disparos que matou um homem e feriu duas crianças em um tiroteio
De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Frango tem participação intensa no tráfico de drogas na organização criminosa sediada no Bairro da Penha e que comanda o tráfico em diversos bairros da Grande Vitória.
Suspeito de matar homem e balear duas crianças em tiroteio é preso em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

PARTICIPAÇÃO EM TIROTEIO 

Segundo a polícia, Frango ainda é suspeito de participar de um tiroteio e ser o autor dos disparos que tiraram a vida de um homem e feriram duas crianças, de 4 e 10 anos. O caso ocorreu no dia 27 de setembro de 2021, no bairro São José, que fica na Grande São Pedro e tem conflito com o Bairro da Penha. 

OBJETIVO DA OPERAÇÃO

Na avaliação do chefe da Divisão Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Romualdo Gianordoli, o objetivo da operação é prender membros de facções e suspeitos de envolvimento com assassinatos e outros crimes praticados tanto no Bairro da Penha como em outras regiões de Vitória.
"Foi uma operação um pouco mais enxuta. Cumprimos três mandados de busca e apreensão. Mas sabemos que há vários foragidos no morro. Um dos presos nessa operação de hoje é um fugitivo citado nas investigações da Operação Sicário. O foco é prender os meliantes. As apreensões ficam em segundo plano nessas operações da Polícia Civil", disse o delegado.
Além do Bairro da Penha, parte da equipe policial esteve no Bonfim. A operação foi finalizada e os resultados estão sendo contabilizados.
*Com informações do G1 ES e de Daniela Carla, da TV Gazeta

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