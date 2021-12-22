Suspeito de balear duas crianças em tiroteio é preso em Vitória

De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Frango tem participação intensa no tráfico de drogas na organização criminosa sediada no Bairro da Penha e que comanda o tráfico em diversos bairros da Grande Vitória.

Suspeito de matar homem e balear duas crianças em tiroteio é preso em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

PARTICIPAÇÃO EM TIROTEIO

Segundo a polícia, Frango ainda é suspeito de participar de um tiroteio e ser o autor dos disparos que tiraram a vida de um homem e feriram duas crianças, de 4 e 10 anos. O caso ocorreu no dia 27 de setembro de 2021 , no bairro São José, que fica na Grande São Pedro e tem conflito com o Bairro da Penha.

OBJETIVO DA OPERAÇÃO

Na avaliação do chefe da Divisão Especializada de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Romualdo Gianordoli, o objetivo da operação é prender membros de facções e suspeitos de envolvimento com assassinatos e outros crimes praticados tanto no Bairro da Penha como em outras regiões de Vitória.

"Foi uma operação um pouco mais enxuta. Cumprimos três mandados de busca e apreensão. Mas sabemos que há vários foragidos no morro. Um dos presos nessa operação de hoje é um fugitivo citado nas investigações da Operação Sicário. O foco é prender os meliantes. As apreensões ficam em segundo plano nessas operações da Polícia Civil", disse o delegado.

Além do Bairro da Penha, parte da equipe policial esteve no Bonfim. A operação foi finalizada e os resultados estão sendo contabilizados.