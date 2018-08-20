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Morta ao buscar bolo

Suspeito de atirar em jovem dentro de carro é preso em Vila Velha

O rapaz, de 21 anos, já tem mandado em aberto por outro homicídio. Thaís de Oliveira, de 22 anos, foi morta na noite de sábado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 15:16

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 15:16

Policiais militares da 13ª Companhia Independente de Vila Velha prenderam, na manhã desta segunda-feira (20), em Morada da Barra, um rapaz de 21 anos que pode ter relação com a morte  da vendedora Thaís de Oliveira, 22 anos. A jovem tinha ido ao bairro com familiares buscar um bolo quando foi baleada dentro do veículo. A informação é da TV Gazeta. 
De acordo com a PM, o suspeito já tem mandado em aberto por outro homicídio. Ele foi preso pela polícia na frente de um bar e posteriormente encaminhado para o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória, onde prestou depoimento no início da tarde. 
Segundo a advogada Bárbara Marcarino Von Randow, o rapaz foi interrogado apenas sobre o crime a qual ele já responde, não tendo nenhuma relação com o caso da Thaís. A Polícia Civil foi demandada, mas ainda não confirmou se a rapaz é suspeito da morte da jovem. 
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MORTE DE JOVEM
Thaís, que morava no bairro Ulisses Guimarães, havia saído com a tia, a mãe, a irmã e a avó para comprar um bolo para não deixar passar em branco o aniversário de 18 anos da irmã e de 41 da mãe, que nasceram no mesmo dia.
O carro, que era dirigido pela tia, passava pela Avenida Brasil, no bairro Morada da Barra, quando foi atingido pelos disparos. Os vidros estavam abaixados, como determina a lei do tráfico na região. A luz interna do veículo, contudo, não estava acesa, como estabelecem os traficantes. Os dois homens que abordaram o veículo já chegaram atirando e gritando para que parassem. De acordo com testemunhas, foram muitos tiros, mas apenas dois atingiram o carro.
Thaís de Oliveira Rodrigues Crédito: Redes sociais
Além de Thaís, a avó acabou sendo ferida por uma bala, mas foi de raspão. Foi ela quem sentiu primeiro a dor dos tiros. Fui atingida, falou a avó, que estava sentada no banco do carona. Eu também fui. O tiro pegou em mim, mãe, disse Thaís, que estava logo atrás da avó, no banco de trás. Após ser baleada, a vendedora desmaiou no colo da mãe, que estava ao seu lado.
Ao ver que seus familiares tinham sido atingidos, a tia arrancou com o carro. Um dos pneus acabou estourando, mas não se sabe se também foi por conta dos tiros. Mesmo assim, a tia conseguiu sair do bairro e pediu a ajuda de populares, que levaram Thaís e a avó até o Hospital Santa Mônica, em Itaparica. A jovem chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu e faleceu durante a madrugada deste domingo (20). A avó também foi atendida, mas já recebeu alta.

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