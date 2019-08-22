Suspeito de atirar contra pai e e filha é preso em Vila Velha

Um homem identificado como Gabriel dos Santos Sena — vulgo "Baianinho —, de 20 anos foi detido durante cumprimento de mandado de prisão nesta quarta-feira (21) em Vila Velha. O detido é um dos suspeitos de matar Edmar José Duarte, de 41 anos, e tentar matar a filha de 20 anos da vítima no dia 12 de novembro de 2017.
O crime aconteceu no bairro Primeiro de Maio, durante um baile funk clandestino em Vila Velha. A prisão foi realizada por policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no bairro Jardim do Vale, no mesmo município.
O responsável pelas investigações na DHPP de Vila Velha, o delegado Daniel Belchior, informou que Edmar estava na festa quando defendeu uma mulher que estava sendo agredida pelo namorado, um rapaz de 17 anos. “Na sequência, o adolescente e o suspeito detido nesta operação dirigiram-se até Edmar, mataram-no e também atingiram a sua filha”, explicou.
Segundo o delegado, os policiais localizaram o suspeito por meio de investigações e colaborações de denúncias anônimas, realizadas pelo Disque-Denúncia 181. A arma do crime não foi apreendida.
Gabriel foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).