Suspeito de atirar contra pai e e filha é preso em Vila Velha

Um homem identificado como Gabriel dos Santos Sena — vulgo "Baianinho —, de 20 anos foi detido durante cumprimento de mandado de prisão nesta quarta-feira (21) em Vila Velha. O detido é um dos suspeitos de matar Edmar José Duarte, de 41 anos, e tentar matar a filha de 20 anos da vítima

O crime aconteceu no bairro Primeiro de Maio, durante um baile funk clandestino em. A prisão foi realizada por policiais civis dano bairro Jardim do Vale, no mesmo município.

O responsável pelas investigações na DHPP de Vila Velha, o delegado Daniel Belchior, informou que Edmar estava na festa quando defendeu uma mulher que estava sendo agredida pelo namorado, um rapaz de 17 anos. “Na sequência, o adolescente e o suspeito detido nesta operação dirigiram-se até Edmar, mataram-no e também atingiram a sua filha”, explicou.