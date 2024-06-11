Suspeito de atirar contra casa após briga por barulho de motos é preso no ES

Um jovem de 22 anos foi preso durante uma operação policial realizada em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (11). Carlos Luís Souza de Sá tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas. A Polícia Civil disse que ele também é suspeito de atirar contra uma casa em Patrimônio da Lagoa, no município, após uma briga envolvendo o morador da residência que reclamou do barulho de motos na região.
A Polícia Civil informou que Carlos já teve a foto divulgada como um dos criminosos procurados pela polícia em Sooretama. Durante a ação da corporação, o indivíduo teve a casa cercada, sem oportunidade para fugir, e acabou se entregando sem impor resistência. Ele era procurado por envolvimento com o tráfico de drogas e também pelos disparos contra a residência.
Carlos foi conduzido até a Delegacia Regional de Linhares e depois encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde está sob disposição da Justiça.
Homem preso por estupro
Um homem de 59 anos foi também alvo da operação, com mandado de prisão pela prática de estupro de vulnerável expedido pela Justiça em São Mateus. Os policiais foram até o local onde o indivíduo estava. Ele estava dormindo e recebeu voz de prisão quando acordou.
Não foram dados mais detalhes sobre o crime e quem seria a vítima. Os nomes dos envolvidos e do bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Segundo a Polícia Civil, ele não reagiu e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares. Depois foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, onde ficam recolhidos os presos que praticam crimes sexuais.