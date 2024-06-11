Suspeito de atirar contra casa após briga por barulho de motos é preso no ES

A Polícia Civil informou que Carlos já teve a foto divulgada como um dos criminosos procurados pela polícia em Sooretama. Durante a ação da corporação, o indivíduo teve a casa cercada, sem oportunidade para fugir, e acabou se entregando sem impor resistência. Ele era procurado por envolvimento com o tráfico de drogas e também pelos disparos contra a residência.