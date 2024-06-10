Criança tem parte de orelha arrancada em ataque de cachorro em Colatina

Rhaymon da Silva teve parte da orelha arrancada após ser atacado por um cachorro em Colatina Crédito: Heriklis Douglas

Um menino de nove anos teve parte da orelha arrancada após ser atacado por um cachorro no bairro Vicente Soella III, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . O caso aconteceu na última sexta-feira (7), enquanto Rhaymon da Silva brincava com outras crianças em uma rua do bairro.

"Eu 'tava' brincando e os meninos 'tavam' mexendo com o cachorro. A Duda, minha amiga, 'tava' passando a mão no cachorro e os meninos foram lá. Eu 'tava' girando a corda, quando os meninos começaram a bater no cachorro, e aí o cachorro veio, e ao invés de pular no meu amigo, ele pulou em mim e foi na minha orelha" Rhaymon da Silva - 9 anos

Por causa do ferimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado. Rhaymon foi encaminhado para o Hospital São José, no município, e depois transferido para outro, em Vitória, onde passou por uma cirurgia.

"Ele teve que fazer uma cirurgia plástica, pois um pedaço da orelha foi rasgada. O que me preocupa mais é que o cachorro continua solto e tem vários lá no bairro", disse a mãe de Rhaymon, a dona de casa Elizabeth da Silva, à TV Gazeta.

O animal que atacou Rhaymon, segundo a Prefeitura de Colatina, tem tutor. De acordo com a administração municipal, somente cães de rua que apresentam agressividade ou doença que possa ser transmitida para humanos são recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses da cidade.

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A prefeitura informou ainda que denúncias do tipo devem ser feitas pela ouvidoria do município, pelos números (27) 3721-1681 ou (27) 3721-1978. Os populares também podem acionar a Polícia Militar, pelo 190, ou fazer relatos no Disque-Denúncia 181.

A reportagem da TV Gazeta esteve no bairro Vicente Soella III na manhã desta segunda-feira (10), mas não conseguiu localizar o tutor do animal que atacou Rhaymon.