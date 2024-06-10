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No meio da rua

Criança tem parte de orelha arrancada em ataque de cachorro em Colatina

Rhaymon da Silva, de 9 anos, precisou ser transferido para um hospital em Vitória, onde passou por uma cirurgia plástica
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

10 jun 2024 às 15:22

Publicado em 10 de Junho de 2024 às 15:22

Rhaymon da Silva teve parte da orelha arrancada após ser atacado por um cachorro em Colatina
Rhaymon da Silva teve parte da orelha arrancada após ser atacado por um cachorro em Colatina Crédito: Heriklis Douglas
Um menino de nove anos teve parte da orelha arrancada após ser atacado por um cachorro no bairro Vicente Soella III, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O caso aconteceu na última sexta-feira (7), enquanto Rhaymon da Silva brincava com outras crianças em uma rua do bairro. 
"Eu 'tava' brincando e os meninos 'tavam' mexendo com o cachorro. A Duda, minha amiga, 'tava' passando a mão no cachorro e os meninos foram lá. Eu 'tava' girando a corda, quando os meninos começaram a bater no cachorro, e aí o cachorro veio, e ao invés de pular no meu amigo, ele pulou em mim e foi na minha orelha"
Rhaymon da Silva - 9 anos
Por causa do ferimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado. Rhaymon foi encaminhado para o Hospital São José, no município, e depois transferido para outro, em Vitória, onde passou por uma cirurgia. 
"Ele teve que fazer uma cirurgia plástica, pois um pedaço da orelha foi rasgada. O que me preocupa mais é que o cachorro continua solto e tem vários lá no bairro", disse a mãe de Rhaymon, a dona de casa Elizabeth da Silva, à TV Gazeta
O animal que atacou Rhaymon, segundo a Prefeitura de Colatina, tem tutor. De acordo com a administração municipal, somente cães de rua que apresentam agressividade ou doença que possa ser transmitida para humanos são recolhidos pelo Centro de Controle de Zoonoses da cidade. 
Criança tem parte de orelha arrancada em ataque de cachorro em Colatina
A prefeitura informou ainda que denúncias do tipo devem ser feitas pela ouvidoria do município, pelos números (27) 3721-1681 ou (27) 3721-1978. Os populares também podem acionar a Polícia Militar, pelo 190, ou fazer relatos no Disque-Denúncia 181
A reportagem da TV Gazeta esteve no bairro Vicente Soella III na manhã desta segunda-feira (10), mas não conseguiu localizar o tutor do animal que atacou Rhaymon. 
*Com informações da repórter Carolina Silveira, da TV Gazeta

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