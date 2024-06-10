Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image

Obituário

1971
2024
Morre a jornalista e artista plástica Simony Garcia, aos 52 anos
Ela foi a primeira apresentadora do ESTV 2ª edição da TV Gazeta Norte, em Linhares, e reconstruiu a vida no caminho das artes após ficar tetraplégica

Vinícius Lodi

Repórter

Publicado em

10 jun 2024 às 14:02
Morreu aos 52 anos a jornalista e artista plástica Simony Garcia. Ela foi a primeira apresentadora do telejornal “ESTV 2ª Edição” da TV Gazeta Norte, em Linhares, e, na arte, teve obras reconhecidas nacionalmente e internacionalmente em premiações. Nos últimos seis meses, estava internada devido a uma infecção generalizada e faleceu no domingo (9).
Simony ficou tetraplégica, após sofrer um acidente de carro, aos 28 anos de idade. Mesmo com a mobilidade prejudicada, a  jornalista seguia a vida nos caminhos da arte. Ela desenvolveu a habilidade de pintar e a capacidade de colorir telas segurando o pincel com a boca. A história dela chegou a ser tema do programa Globo Repórter.
Simony Garcia pintando quadro segurando o pincel pela boca
Simony Garcia pintando quadro segurando o pincel pela boca Crédito: Cedoc/TV Gazeta
Ela já estava com a saúde debilitada, passando nos últimos anos por algumas internações. Em novembro de 2023, precisou retornar para o hospital por conta de uma pneumonia e depois sofreu uma infecção generalizada. Simony acabou tendo uma parada cardíaca e faleceu.
Ela deixa quatro filhos. O velório acontece desde a manhã desta segunda-feira (10) na capela da igrejinha velha, no Centro de Linhares, e o enterro está marcado para as 16h.

Entrevista no programa Mais Você

A Gazeta integra o

Saiba mais
Linhares TV Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança