Morre a jornalista e artista plástica Simony Garcia, aos 52 anos

Morreu aos 52 anos a jornalista e artista plástica Simony Garcia. Ela foi a primeira apresentadora do telejornal “ESTV 2ª Edição” da TV Gazeta Norte, em Linhares, e, na arte, teve obras reconhecidas nacionalmente e internacionalmente em premiações. Nos últimos seis meses, estava internada devido a uma infecção generalizada e faleceu no domingo (9).
Simony ficou tetraplégica, após sofrer um acidente de carro, aos 28 anos de idade. Mesmo com a mobilidade prejudicada, a jornalista seguia a vida nos caminhos da arte. Ela desenvolveu a habilidade de pintar e a capacidade de colorir telas segurando o pincel com a boca. A história dela chegou a ser tema do programa Globo Repórter.
Ela já estava com a saúde debilitada, passando nos últimos anos por algumas internações. Em novembro de 2023, precisou retornar para o hospital por conta de uma pneumonia e depois sofreu uma infecção generalizada. Simony acabou tendo uma parada cardíaca e faleceu.
Ela deixa quatro filhos. O velório acontece desde a manhã desta segunda-feira (10) na capela da igrejinha velha, no Centro de Linhares, e o enterro está marcado para as 16h.