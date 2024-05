Morre o engenheiro Guilherme César Sarcinelli, ex-presidente da CST, aos 90 anos

É com pesar que a família comunica o falecimento do engenheiro aposentado Guilherme César Sarcinelli, que morreu nesta quinta-feira (30), aos 90 anos. Ele deixa quatro filhos e dois netos.



Natural de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, Guilherme Sarcinelli iniciou e encerrou sua carreira na então Companhia Vale do Rio Doce, como engenheiro de projetos e obras e, posteriormente, tornou-se superintendente. Durante esse período, trabalhou em projetos em diferentes localidades do Brasil, participou da construção da Variante Sá Carvalho e da retificação da Central do Brasil.