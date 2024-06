Morre Roberto Muller, ex-diretor de Jornalismo de A Gazeta

Roberto Muller Filho, ex-diretor de Jornalismo de A Gazeta, morreu na noite de terça-feira (4), em São Paulo, aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, onde estava internado. A causa da morte ainda não foi informada.



Roberto deixa a esposa Tânia Muller, também jornalista. A cerimônia de despedida acontece nesta quarta-feira (5), no bairro do Morumbi, na capital paulista.