Mãe e filha são presas por agredirem jovem com deficiência física no ES

Mãe e filha foram presas após agredirem um jovem de 24 anos com deficiência física. O caso aconteceu no bairro Vicente Soella, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde da última segunda-feira (10). Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu pauladas e golpes de cabo de vassoura, sofrendo ferimentos na boca, no ombro e no supercílio. A mulher mais nova, de 43 anos, atuava como cuidadora do rapaz.
As suspeitas foram identificadas como Maria Cristina Fernandes Batista, de 43 anos, e Arcendina Fernandes, de 68. A Polícia Militar informou que as duas estariam com sinais de embriaguez e teriam se comportado de forma agressiva quando foram abordadas pelos policiais. Elas confirmaram que agrediram o jovem e depois foram conduzidas até a Delegacia Regional de Colatina.
A reportagem apurou que Maria Cristina contou à polícia que cuidava do jovem, porque a mãe dele estaria presa, cumprindo pena de crime de estupro de vulnerável (o próprio rapaz seria a vítima).
A agressão que o rapaz sofreu foi denunciada pelo filho da cuidadora e pela companheira dele, que disseram terem ligado para a polícia quando viram as mulheres agredindo o jovem. A vítima foi socorrida para um pronto-socorro, onde permanece sob cuidados médicos
A Polícia Civil informou que as suspeitas, conduzidas à Delegacia Regional de Colatina, foram autuadas em flagrante por lesão corporal qualificada, e "como não pagaram a fiança estipulada pela autoridade policial, foram encaminhadas para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina".