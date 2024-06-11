Mãe e filha são presas por agredirem jovem com deficiência física no ES

Mãe e filha foram encaminhadas para a Delegacia Regional de Colatina Crédito: Divulgação | Governo do ES

Mãe e filha foram presas após agredirem um jovem de 24 anos com deficiência física. O caso aconteceu no bairro Vicente Soella, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo , na tarde da última segunda-feira (10). Segundo a Polícia Militar , a vítima sofreu pauladas e golpes de cabo de vassoura, sofrendo ferimentos na boca, no ombro e no supercílio. A mulher mais nova, de 43 anos, atuava como cuidadora do rapaz.

As suspeitas foram identificadas como Maria Cristina Fernandes Batista, de 43 anos, e Arcendina Fernandes, de 68. A Polícia Militar informou que as duas estariam com sinais de embriaguez e teriam se comportado de forma agressiva quando foram abordadas pelos policiais. Elas confirmaram que agrediram o jovem e depois foram conduzidas até a Delegacia Regional de Colatina.

A reportagem apurou que Maria Cristina contou à polícia que cuidava do jovem, porque a mãe dele estaria presa, cumprindo pena de crime de estupro de vulnerável (o próprio rapaz seria a vítima).

A agressão que o rapaz sofreu foi denunciada pelo filho da cuidadora e pela companheira dele, que disseram terem ligado para a polícia quando viram as mulheres agredindo o jovem. A vítima foi socorrida para um pronto-socorro, onde permanece sob cuidados médicos