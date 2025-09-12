Apanhou de moradores

Suspeito de assediar criança de 10 anos é preso após ser espancado em Vila Velha

Os moradores da região onde aconteceu o crime chegaram a agredir o suspeito antes da chegada da Polícia Militar; menina contou que não é a primeira vez que homem a assedia

Um homem de 58 anos foi preso na noite de quinta-feira (11), em Vila Velha, suspeito de assediar uma menina de 10 anos. Antes da chegada da Polícia Militar, ele foi agredido por moradores revoltados com a situação. Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Quando policiais militares chegaram ao local, encontraram uma aglomeração em torno do suspeito, que estava sentado e apresentava escoriações. Em seguida, os policiais localizaram a vítima e conversaram com ela e com o avô.

A criança relatou que, enquanto brincava em uma quadra localizada no interior do condomínio onde mora, o homem apareceu e ficou a chamando de forma obstinada. Assustada, a menina saiu correndo e procurou algum familiar, encontrando seu avô. A menor enfatizou para os policiais que essa não era a primeira vez que o fato aconteceu e reconheceu o suspeito.

Por conta das agressões, o homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Riviera da Barra, onde recebeu atendimento médico e, após receber alta, foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 241-D: aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Em seguida, foi encaminhado para o presídio.

