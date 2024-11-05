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Bairro Pontal das Garças

Suspeito de assassinar jovem a tiros em Vila Velha é preso

O crime aconteceu na quarta-feira (31) em frente a uma distribuidora de bebidas localizada no mesmo bairro. O comparsa do suspeito ainda não foi localizado

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 18:03

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

05 nov 2024 às 18:03
Maurício Lopes de Oliveira, de 21 anos, foi preso na última sexta-feira (1º)
Maurício Lopes de Oliveira, de 21 anos, foi preso na última sexta-feira (1) Crédito: Divulgação | Sesp
Maurício Lopes de Oliveira, 21 anos, um dos suspeitos de assassinar a tiros Rafhael Horta Bassoto, também de 21 anos, foi preso na última sexta-feira (1), no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha. O crime aconteceu na quarta-feira (31) em frente a uma distribuidora de bebidas localizada no mesmo bairro.
De acordo com informações divulgadas em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (5), a Polícia Civil informou que, assim que o crime aconteceu, uma equipe foi até o bairro. Com base em depoimentos de testemunhas, a vítima, que não tinha histórico criminal, e um dos suspeitos foram identificados.
Rafhael Horta Bassoto foi morto a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas. Ele não tinha passagens pela polícia
Rafhael Horta Bassoto foi morto a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas. Ele não tinha passagens pela polícia Crédito: Divulgação | Sesp
Maurício Lopes de Oliveira era conhecido do bairro e o veículo dele, um Fiesta Branco, foi utilizado como rota de fuga. “Eles deixaram o veículo em uma rua lateral e chegaram no local, sem qualquer tipo de discussão, efetuando os disparos na vítima. Em seguida, eles fugiram”, disse o delegado da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Adriano Fernandes.
A partir das características do veículo, a Guarda Municipal de Vila Velha localizou o carro. No momento da abordagem, estavam no automóvel o suspeito do crime e o pai dele. Em seguida, eles foram conduzidos para a delegacia.
No local, o pai informou que a arma utilizada no crime estava escondida em uma casa localizada no bairro Bandeirantes, em Cariacica. “Nós fomos até o local e encontramos a namorada do suspeito. Ela contou que as armas estavam escondidas em um saco e o irmão de Maurício foi quem escondeu os objetos devido à chegada dos policiais e da Guarda”, disse Adriano Fernandes.
Maurício e o comparsa (também suspeito do homicídio) praticando roubo dias antes do crime no bairro Alecrim
Maurício e o comparsa (também suspeito do homicídio) praticando roubo dias antes do crime no bairro Alecrim Crédito: Divulgação | Sesp
Foram encontradas uma submetralhadora caseira calibre 380 e um revólver 38. Conforme as investigações, o revólver havia sido furtado de uma empresa de vigilância no ano de 2020. O comparsa do suspeito também foi identificado, mas ainda não foi localizado. A dupla havia roubado uma distribuidora de bebidas no dia 27 de outubro.
“Em depoimento, Maurício Lopes de Oliveira negou o crime de homicídio, mas confirmou que participou do crime de roubo. Ele afirmou ainda que o autor do homicídio era, na verdade, o comparsa”, explicou o delegado.
As investigações sobre a motivação do crime continuam em andamento. Apesar disso, a Polícia informou que há indícios que apontam uma rivalidade entre a vítima e o suspeito, uma vez que, há três anos, Maurício teria tentado roubar a casa do pai de Rafhael. Outra motivação seria a disputa por lotes de terra no bairro em que ocorreu o crime. 
Maurício Lopes de Oliveira foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio, receptação e porte ilegal de arma de fogo. Já o pai e o irmão dele, serão autuados por tentativa de ocultação das armas.

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