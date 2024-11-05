Suspeito de assassinar jovem a tiros em Vila Velha é preso

Maurício Lopes de Oliveira, de 21 anos, foi preso na última sexta-feira (1) Crédito: Divulgação | Sesp

De acordo com informações divulgadas em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (5), a Polícia Civil informou que, assim que o crime aconteceu, uma equipe foi até o bairro. Com base em depoimentos de testemunhas, a vítima, que não tinha histórico criminal, e um dos suspeitos foram identificados.

Rafhael Horta Bassoto foi morto a tiros em frente a uma distribuidora de bebidas. Ele não tinha passagens pela polícia Crédito: Divulgação | Sesp

Maurício Lopes de Oliveira era conhecido do bairro e o veículo dele, um Fiesta Branco, foi utilizado como rota de fuga. “Eles deixaram o veículo em uma rua lateral e chegaram no local, sem qualquer tipo de discussão, efetuando os disparos na vítima. Em seguida, eles fugiram”, disse o delegado da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, delegado Adriano Fernandes.

A partir das características do veículo, a Guarda Municipal de Vila Velha localizou o carro. No momento da abordagem, estavam no automóvel o suspeito do crime e o pai dele. Em seguida, eles foram conduzidos para a delegacia.

No local, o pai informou que a arma utilizada no crime estava escondida em uma casa localizada no bairro Bandeirantes, em Cariacica. “Nós fomos até o local e encontramos a namorada do suspeito. Ela contou que as armas estavam escondidas em um saco e o irmão de Maurício foi quem escondeu os objetos devido à chegada dos policiais e da Guarda”, disse Adriano Fernandes.

Maurício e o comparsa (também suspeito do homicídio) praticando roubo dias antes do crime no bairro Alecrim Crédito: Divulgação | Sesp

Foram encontradas uma submetralhadora caseira calibre 380 e um revólver 38. Conforme as investigações, o revólver havia sido furtado de uma empresa de vigilância no ano de 2020. O comparsa do suspeito também foi identificado, mas ainda não foi localizado. A dupla havia roubado uma distribuidora de bebidas no dia 27 de outubro.

“Em depoimento, Maurício Lopes de Oliveira negou o crime de homicídio, mas confirmou que participou do crime de roubo. Ele afirmou ainda que o autor do homicídio era, na verdade, o comparsa”, explicou o delegado.

As investigações sobre a motivação do crime continuam em andamento. Apesar disso, a Polícia informou que há indícios que apontam uma rivalidade entre a vítima e o suspeito, uma vez que, há três anos, Maurício teria tentado roubar a casa do pai de Rafhael. Outra motivação seria a disputa por lotes de terra no bairro em que ocorreu o crime.