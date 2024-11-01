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Pontal das Garças

Jovem é assassinado a tiros por dupla na frente de bar em Vila Velha

Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha; nenhum suspeito foi detido

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 11:40

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

01 nov 2024 às 11:40
Um jovem de 21 anos foi assassinado no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, na noite da quinta-feira (31). Segundo a Polícia Militar, Rafael Horta Bassoto estava em um bar quando foi atingido por disparos na frente do estabelecimento. O pai dele chegou a levá-lo ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, mas o rapaz já chegou sem vida ao local. 
A PM informou que a mãe de Rafael contou aos militares ter visto dois homens atirando no filho. Logo depois, os indivíduos fugiram. O proprietário do bar, que também estava no estabelecimento quando o crime aconteceu, disse que ouviu barulho de tiros, mas não chegou a ver os suspeitos.
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

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