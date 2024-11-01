Jovem é assassinado a tiros por dupla na frente de bar em Vila Velha

Um jovem de 21 anos foi assassinado no bairro Pontal das Garças, em Vila Velha, na noite da quinta-feira (31). Segundo a Polícia Militar, Rafael Horta Bassoto estava em um bar quando foi atingido por disparos na frente do estabelecimento. O pai dele chegou a levá-lo ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, mas o rapaz já chegou sem vida ao local.
A PM informou que a mãe de Rafael contou aos militares ter visto dois homens atirando no filho. Logo depois, os indivíduos fugiram. O proprietário do bar, que também estava no estabelecimento quando o crime aconteceu, disse que ouviu barulho de tiros, mas não chegou a ver os suspeitos.
A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica.
A corporação destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.