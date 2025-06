Em Rio Novo do Sul

Suspeito de armazenar imagens de abuso sexual infantil é preso em flagrante no ES

Suspeito era investigado pela Polícia Federal desde abril deste ano, mesmo mês em que outro homem foi detido pelo mesmo crime no município

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de junho de 2025 às 15:39

Celular e computadores foram apreendidos na casa do suspeito em Rio Novo do Sul Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante por armazenar arquivos de conteúdo sexual envolvendo menores em Rio Novo do Sul, na região Sul do Estado, na manhã desta terça-feira (17). O nome do suspeito não foi informado.>

Após a identificação do homem, investigado desde abril deste ano pela Polícia Federal, um mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa dele. No local, foram apreendidos um celular, notebook e outros aparelhos eletrônicos do investigado, que serão submetidos à perícia técnica criminal.>

O suspeito foi levado à Delegacia da PF em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, para prestar declarações e ser encaminhado ao sistema prisional. Ele poderá responder pelo crime de armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, com penas que podem chegar a quatro anos de prisão.>

Caso semelhante

Esse é o segundo caso no município de Rio Novo do Sul em apenas dois meses. Em abril, um homem foi detido por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil após uma denúncia realizada por uma organização não governamental estrangeira, que afirmou que o suspeito estaria armazenando o conteúdo ilegal em um site de armazenamento de dados.>

>

Na casa do suspeito, um celular e um notebook foram apreendidos para passar por perícia técnica criminal. Em seguida, ele foi levado para a Delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, onde prestou depoimento e está à disposição da justiça.

>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta