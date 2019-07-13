Suspeito de agredir esposa e abusar de enteada é preso em Vitória

Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 41 anos, suspeito de agredir a companheira e abusar sexualmente da enteada de 20 anos — que apresentava atrofia e hidrocefalia, foi preso na quinta-feira (11). O crime aconteceu no último sábado (06), no bairro Grande Vitória, na Capital.

Depois de ser agredida pelo companheiro, a mulher de 37 anos, que chegou desmaiar com os socos e pancadas de pauladas, saiu de casa e deixou a filha na residência. Quando voltou para buscar a menina, percebeu que existia algo errado e que a filha estava com as pernas moles. Foi no hospital que a mãe teve a notícia do abuso. A menina chegou ficar internada. Foi por meio do hospital que a polícia teve conhecimento do caso.

O suspeito, que trabalha em uma empresa de marmita, foi preso durante o expediente. Para a polícia, ele negou todas as acusações. Na casa do homem foram encontradas roupas com manchas de sangue, que podem ter sido utilizadas no dia do crime.

Departamento Médico Legal (DML) em relação ao abuso sexual. O suspeito também teve que passar por uma coleta de DNA. Testemunhas foram ouvidas sobre o caso e a polícia aguarda o resultado do laudo definitivo doem relação ao abuso sexual. O suspeito também teve que passar por uma coleta de DNA.