Suspeito de abastecer o tráfico do Complexo da Penha é preso na Serra

Depois de dois meses de investigação, a Polícia Civil prendeu Kaique Muller Nascimento, de 24 anos, acusado de fornecer drogas que abastecem o Complexo da Penha, em Vitória. A prisão aconteceu na madrugada desta quinta-feira (11), no bairro Castelândia, na Serra. Com ele, foram apreendidos 57 quilos de maconha.

A operação foi realizada pelo Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), em ação conjunta com a Secretária de Estado da Justiça (Sejus).

De acordo com o delegado Diego Bermond, o suspeito estava sendo monitorado por vender drogas para traficantes da Grande Vitória. Kaique cumpria pena em regime aberto por roubo a carga e usava tornozeleira eletrônica.

No momento em que os policiais chegaram na residência de Kaique, o acusado estava na garagem com mais dois suspeitos: Eduardo Souza Guimarães, 31 anos, e Leonardo Ruela Cecato, 25. Eles colocavam parte dos tabletes de maconha no carro de Leonardo, um Chevrolet Celta preto.

Os policiais aproveitaram que o portão da garagem estava aberta para realizar a abordagem. Neste momento, os suspeitos fugiram pelos fundos da residência. Kaique e Eduardo correram juntos, enquanto Leonardo foi para outro lado.

Na tentativa de escapar do flagrante, os suspeitos pularam muros, subiram lages de casas e cercas elétricas. Kaique e Eduardo foram detidos em um terreno baldio. Já Leonardo fugiu deixando a identidade dentro do veículo.

Eduardo Souza Guimarães, 31 anos Crédito: Divulgação / PCES

Além de roubo de carga, Kaique tem passagem por extorsão, tráfico de drogas e associação ao tráfico, segundo a Polícia Civil. Na fuga, ele deslocou o ombro e precisou ser levado ao hospital, onde segue internado com escolta policial. Assim que tiver alta, ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Já Eduardo sofreu escoriações e machucou o nariz. Após atendimento médico, foi encaminhado para o presídio. Leonardo ainda não foi localizado.