Suspeita de dar golpes em noivos do Sul prestará depoimento a polícia

A empresária, que gravou um áudio informando que sua empresa de festas havia falido e não poderia mais arcar com os eventos contratados por sete casais de noivos, será ouvida pela Polícia Civil na próxima semana. Seis denúncias de golpe foram feitas à delegacia de
e uma em
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Segundo o titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim, José Augusto Militão, a dona da empresa contratou advogado e confirmou que vai ser ouvida na próxima semana.
Durante esta semana, as vítimas foram ouvidas na delegacia e o caso de Piúma, encaminhado à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A data do depoimento da suspeita, porém, não foi revelada. Ainda segundo a Polícia Civil, não há mandado de prisão contra a ela.
O caso
O caso ganhou repercussão na última semana após casais denunciarem uma empresa de serviços de casamento, que cancelou os contratos por meio de um áudio espalhado nas redes sociais e a responsável desaparecer.
No discurso, com a voz que seria da responsável pela empresa, dizia que não faria mais os serviços pagos. Decoração, buffet completo, garçom, doces e vestido de noiva estão entre os trabalhos que seriam realizados nos casamentos.
Desde o início do caso, a reportagem ligou para os números da empresa informados pelas vítimas, mas não conseguiu nenhum contato. O local onde os noivos eram atendidos, em Cachoeiro de Itapemirim, está vazio, com placa de aluga-se.