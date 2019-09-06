Suspeita de dar golpes em noivos do Sul prestará depoimento a polícia

A empresária, que gravou um áudio informando que sua empresa de festas havia falido e não poderia mais arcar com os eventos contratados por sete casais de noivos, será ouvida pela Polícia Civil na próxima semana. Seis denúncias de golpe foram feitas à delegacia de

e uma em

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Segundo o titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim, José Augusto Militão, a dona da empresa contratou advogado e confirmou que vai ser ouvida na próxima semana.

Durante esta semana, as vítimas foram ouvidas na delegacia e o caso de Piúma, encaminhado à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A data do depoimento da suspeita, porém, não foi revelada. Ainda segundo a Polícia Civil, não há mandado de prisão contra a ela.

O caso

casais denunciarem uma empresa de serviços de casamento, que cancelou os contratos por meio de um áudio espalhado nas redes sociais e a responsável desaparecer. O caso ganhou repercussão na última semana apóse a responsável desaparecer.

No discurso, com a voz que seria da responsável pela empresa, dizia que não faria mais os serviços pagos. Decoração, buffet completo, garçom, doces e vestido de noiva estão entre os trabalhos que seriam realizados nos casamentos.