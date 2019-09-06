Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prejuízo

Suspeita de dar golpes em noivos do Sul prestará depoimento a polícia

Caso ganhou repercussão na última semana após casais denunciarem a empresa de serviços de casamento, que cancelou os contratos por meio de um áudio nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2019 às 14:02

Publicado em 06 de Setembro de 2019 às 14:02

A empresária, que gravou um áudio informando que sua empresa de festas havia falido e não poderia mais arcar com os eventos contratados por sete casais de noivos, será ouvida pela Polícia Civil na próxima semana. Seis denúncias de golpe foram feitas à delegacia de
Cachoeiro de Itapemirim
e uma em
Piúma
.
Segundo o titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Cachoeiro de Itapemirim, José Augusto Militão, a dona da empresa contratou advogado e confirmou que vai ser ouvida na próxima semana.
Durante esta semana, as vítimas foram ouvidas na delegacia e o caso de Piúma, encaminhado à delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. A data do depoimento da suspeita, porém, não foi revelada. Ainda segundo a Polícia Civil, não há mandado de prisão contra a ela.
O caso
O caso ganhou repercussão na última semana após casais denunciarem uma empresa de serviços de casamento, que cancelou os contratos por meio de um áudio espalhado nas redes sociais e a responsável desaparecer.
No discurso, com a voz que seria da responsável pela empresa, dizia que não faria mais os serviços pagos. Decoração, buffet completo, garçom, doces e vestido de noiva estão entre os trabalhos que seriam realizados nos casamentos.
Desde o início do caso, a reportagem ligou para os números da empresa informados pelas vítimas, mas não conseguiu nenhum contato. O local onde os noivos eram atendidos, em Cachoeiro de Itapemirim, está vazio, com placa de aluga-se.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De onde vêm as flores da imagem da santa na Romaria dos Homens?
Imagem de destaque
Estudantes transformam citronela em repelente gratuito em Colatina
Imagem de destaque
4 flores fáceis de cuidar que vão deixar seu jardim lindo no outono

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados