Polícia Militar ocuparam ruas em São Benedito, na tarde desta segunda (2), em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

A Gazeta que, por volta das 15h30, policiais entraram na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Roberto Vieira Gomes, afirmando que um homem armado estaria no local. No entanto, segundo relatos, os militares teriam sido agressivos. Uma confusão envolvendo policiais militares, moradores e trabalhadores de uma obra em uma escola municipal de São Benedito, em Vitória , terminou com uma viatura apedrejada e barricadas na tarde desta segunda-feira (2). Quem mora na região contou paraque, por volta das 15h30, policiais entraram na Escola Municipal de Ensino Fundamental Paulo Roberto Vieira Gomes, afirmando que um homem armado estaria no local. No entanto, segundo relatos, os militares teriam sido agressivos.

Conforme apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a corporação alegou que o indivíduo supostamente armado passou a incentivar que outras pessoas se levantassem contra os policiais. Já os moradores afirmam que os trabalhadores não gostaram de como foram abordados pela PM e se revoltaram contra os policiais.

De acordo com a PM, os trabalhadores lançaram objetos contra uma viatura – que ficou danificada – e uma rajada de tiros foi disparada próximo à escola. Ainda não se sabe, entretanto, a origem dos disparos. A corporação destacou ainda que uma barricada chegou a ser montada para impedir que policiais saíssem do bairro. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) foi acionado e prestou apoio.

Your browser does not support the audio element. Suposto homem armado em obra de escola causa confusão em Vitória

Viatura da PM foi depredada e teve o vidro quebrado em São Benedito Crédito: Álvaro Guaresqui

Em entrevista também à TV Gazeta, o comandante-geral da Polícia Militar no Estado, Douglas Caus, explicou que a ação começou após a PM receber um chamado no Disque-Denúncia. O homem, segundo informou, foi identificado e é ligado ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), principal organização criminosa do Espírito Santo.

"Durante a abordagem vários moradores apedrejaram as viaturas da PM e diversos disparos foram feitos contra nossos policiais militares. O indivíduo conseguiu fugir e nós recuamos. Estamos saturando a região para ver se conseguimos prendê-lo", destacou Caus.