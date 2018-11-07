Subtenente da PM é expulso por envolvimento em roubo de armas na Serra

Crédito: Ricardo Medeiros

O subtenente do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) da Polícia Militar, Dulcino do Carmo Machado, foi expulso da corporação na última quinta-feira (01). A participação de Dulcino em um roubo de armas na sede do sexto batalhão, na Serra, em julho de 2015, estava sendo investigada pela corregedoria da PM. O subtenente foi considerado culpado por todas as acusações contidas no processo.

Your browser does not support the audio element. Subtenente da PM é expulso por envolvimento em roubo da armas na Serra

Em 2015, armas foram roubadas de dentro do 6º Batalhão da Polícia Militar, em Carapina, na Serra. Como o batalhão não foi invadido, policiais foram investigados pela Corregedoria da PM. Informações não oficiais diziam que 40 pistolas, 15 submetralhadoras e dois fuzis tinham sido roubados, mas a polícia confirmou o roubo de 14 pistolas ponto 40.