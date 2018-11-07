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Corregedoria

Subtenente da PM é expulso por envolvimento em roubo de armas na Serra

Em 2015, armas foram roubadas de dentro do 6º Batalhão da Polícia Militar, em Carapina, na Serra. Como o batalhão não foi invadido, policiais foram investigados pela Corregedoria da PM.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 21:22

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 21:22

Crédito: Ricardo Medeiros
O subtenente do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) da Polícia Militar, Dulcino do Carmo Machado, foi expulso da corporação na última quinta-feira (01). A participação de Dulcino em um roubo de armas na sede do sexto batalhão, na Serra, em julho de 2015, estava sendo investigada pela corregedoria da PM. O subtenente foi considerado culpado por todas as acusações contidas no processo.
Subtenente da PM é expulso por envolvimento em roubo da armas na Serra
Em 2015, armas foram roubadas de dentro do 6º Batalhão da Polícia Militar, em Carapina, na Serra. Como o batalhão não foi invadido, policiais foram investigados pela Corregedoria da PM. Informações não oficiais diziam que 40 pistolas, 15 submetralhadoras e dois fuzis tinham sido roubados, mas a polícia confirmou o roubo de 14 pistolas ponto 40.
> Tenente e capitão da PM são expulsos
De acordo com informações do Boletim de Ocorrência à época, o primeiro contato com o Centro Operacional de Defesa Social (Ciodes- 190) foi registrado às 5h56, quando um tenente que estava de plantão informou que havia encontrado a porta da Seção de Armamento e Munição (Sam) arrombada.

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