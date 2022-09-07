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Operação policial

Submetralhadora é apreendida e casal é detido com drogas na Serra

PMs apreenderam drogas e uma submetralhadora em um local após denúncia. Em outro endereço, ainda durante a operação, apreenderam mais drogas e um homem e uma mulher foram detidos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

07 set 2022 às 14:46

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 14:46

Drogas e armas foram apreendidas com casal na Serra
Drogas e armas foram apreendidas com casal na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Uma operação realizada pela Polícia Militar após denúncia anônima no bairro Vila Nova de Colares, na Serra, terminou com duas pessoas detidas, além de drogas e armas apreendidas nesta quarta-feira (7).
Os militares foram até o local e inicialmente apreenderam drogas e uma submetralhadora. Em outro momento, ainda durante a operação, eles foram em outro endereço e apreenderam mais drogas. Na ocasião, um homem e uma mulher foram detidos e levados para a Delegacia Regional da Serra.
Foram apreendidos, no local:
  • 1 submetralhadora calibre .380
  • 1 revólver calibre .32
  • 2 carregadores de submetralhadora com capacidade para 30 munições
  • 86 pedras de crack
  • 26 papelotes de cocaína
  • 4 tabletes de maconha com medidas variadas
  • 214 buchas de maconha
  • 83 palitos de maconha, com aproximadamente 15 centímetros cada
  • 1 balança de precisão
  • R$ 318,50 em espécie
Segundo a Polícia Civil, o homem, identificado como Marcelo Jesus Lima, de 24 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. A mulher foi ouvida e liberada, porque não ficou comprovado que os entorpecentes eram dela, de acordo com a polícia.

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