Submetralhadora é apreendida com munições intactas na Serra

A Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora, na Serra, na noite deste domingo (03). A apreensão aconteceu por volta das 20h15 na Rua Madri, em Cidade Continental, na região conhecida como Setor Europa.
A PM chegou até o local após uma denúncia. A submetralhadora tem calibre 9 milímetros e estava com a marca e numeração ilegível. Com a arma havia uma carregador contendo 21 munições intactas.
Segundo a Polícia Militar, ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional da Serra, que vai apurar o caso. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia, no telefone 181 ou pela internet.