Submetralhadora é apreendida com munições intactas na Serra

A PM chegou até o local após uma denúncia. A submetralhadora tem calibre 9 milímetros e estava com a marca e numeração ilegível. Com a arma havia uma carregador contendo 21 munições intactas.

Segundo a Polícia Militar, ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional da Serra, que vai apurar o caso. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia, no telefone 181 ou pela internet.