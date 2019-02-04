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Ninguém preso

Submetralhadora é apreendida com munições intactas na Serra

A submetralhadora tem calibre 9mm e estava com a marca e numeração ilegível

Publicado em 

04 fev 2019 às 11:34

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 11:34

A Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora, na Serra, na noite deste domingo (03). A apreensão aconteceu por volta das 20h15 na Rua Madri, em Cidade Continental, na região conhecida como Setor Europa.
A PM chegou até o local após uma denúncia. A submetralhadora tem calibre 9 milímetros e estava com a marca e numeração ilegível. Com a arma havia uma carregador contendo 21 munições intactas.
> Homem é preso com submetralhadora de fabricação caseira em Vitória
Segundo a Polícia Militar, ninguém foi preso até o momento. O caso foi registrado na 3ª Delegacia Regional da Serra, que vai apurar o caso. Denúncias podem ser feitas pelo Disque Denúncia, no telefone 181 ou pela internet.

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