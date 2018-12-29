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Violência

Soldado é baleado na nuca após reagir a assalto em São Mateus

Militar estava de folga e foi abordado por dois homens quando saía de casa, perto da meia noite, no bairro Morada do Ribeirão

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 13:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 13:31
Crédito: Pixabay
Um soldado da Polícia Militar (PM), de 26 anos, foi baleado durante um assalto no bairro Morada do Ribeirão, em São Mateus, onde ele mora. O soldado estava de folga e saía de casa, por volta da meia-noite desta sexta-feira (28), quando dois homens o abordaram, anunciando o assalto. 
O soldado reagiu, e um dos bandidos atirou. Depois, a dupla fugiu levando o carro da vítima, que não teve o nome divulgado pela PM e que atua na corporação há cinco anos. Ele foi atingido na nuca e foi socorrido, em estado grave, para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.
O carro do soldado foi localizado na manhã deste sábado (29), abandonado numa estrada no bairro Nova Era, a 5km do local do crime.
Com informações de Serli Santos, da TV Gazeta Norte.

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