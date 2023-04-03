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No bairro Graúna

Soldado da PM reage a assalto e mata suspeito a tiros em Cariacica

Assaltante usou uma metralhadora falsa para abordar o policial, que reagiu e atirou cinco vezes contra ele

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2023 às 15:45
Soldado da PM estava passando por uma rua do bairro Graúna, em Cariacica, quando foi abordado pelo suspeito
Soldado da PM estava passando por uma rua do bairro Graúna, em Cariacica, quando foi abordado pelo suspeito Crédito: Wagner Martins
Um homem, de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na madrugada do último sábado (1º) no bairro Graúna, em Cariacica, após abordar e tentar levar a moto de um soldado da Polícia Militar. O agente reagiu ao assalto e atirou cinco vezes contra ele. 
Segundo informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o policial militar envolvido na ocorrência contou que passava por uma rua do bairro quando foi abordado pelo suspeito, que queria levar a moto do soldado. Neste momento, o agente reagiu e efetuou os disparos. 
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito usava uma metralhadora falsa no momento do assalto. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, porém não resistiu.
O policial militar, que também não teve a identidade divulgada, foi liberado após prestar depoimento na Delegacia Regional de Cariacica. O caso foi registrado na Polícia Civil como tentativa de roubo com morte.
Com informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, e do g1 ES.

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