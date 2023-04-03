Soldado da PM reage a assalto e mata suspeito a tiros em Cariacica

Soldado da PM estava passando por uma rua do bairro Graúna, em Cariacica, quando foi abordado pelo suspeito Crédito: Wagner Martins

Um homem, de 28 anos, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros na madrugada do último sábado (1º) no bairro Graúna, em Cariacica , após abordar e tentar levar a moto de um soldado da Polícia Militar. O agente reagiu ao assalto e atirou cinco vezes contra ele.

Segundo informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o policial militar envolvido na ocorrência contou que passava por uma rua do bairro quando foi abordado pelo suspeito, que queria levar a moto do soldado. Neste momento, o agente reagiu e efetuou os disparos.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito usava uma metralhadora falsa no momento do assalto. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória , porém não resistiu.

O policial militar, que também não teve a identidade divulgada, foi liberado após prestar depoimento na Delegacia Regional de Cariacica. O caso foi registrado na Polícia Civil como tentativa de roubo com morte.