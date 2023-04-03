Marido agride mulher grávida de 8 meses com cadeirada na cabeça em Cariacica

Vítima está grávida de 8 meses e conta que essa é a décima agressão que sofre do suspeito Crédito: Reprodução/Carlos Palito

Um homem de 23 anos foi preso pelo crime de lesão corporal após agredir, com uma cadeirada na cabeça, a esposa grávida de oito meses. O crime ocorreu na noite deste domingo (2), em Cariacica.

A vítima, uma jovem de 19 anos, e o agressor estavam juntos havia seis anos e têm um filho de dois anos. A mulher contou ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que esta foi a décima agressão que ela sofreu do homem.

De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), a vítima contou que o suspeito saiu de casa pela manhã, depois retornou à noite bastante alterado e começou a agredi-la. A jovem foi atingida na cabeça, nos braços e o suspeito também tentou atingir a barriga dela com a cadeira – ela está no oitavo mês de gestação.

Os policiais foram à residência e, ao chegarem ao local, o suspeito avançou contra os militares enquanto eles conversavam com a vítima. O homem foi contido e algemado.

Durante o trajeto o suspeito se debateu no compartimento do veículo da polícia. Após ser levado para a delegacia do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), o homem foi encaminhado ao sistema prisional.