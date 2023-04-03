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Foi preso

Marido agride mulher grávida de 8 meses com cadeirada na cabeça em Cariacica

Vítima está esperando segundo filho do suspeito, com quem se relacionava há seis anos; jovem foi atingida na cabeça e nos braços

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2023 às 13:07
Vítima está grávida de oito meses e foi atingida na cabeça por uma cadeira pelo suspeito
Vítima está grávida de 8 meses e conta que essa é a décima agressão que sofre do suspeito Crédito: Reprodução/Carlos Palito
Um homem de 23 anos foi preso pelo crime de lesão corporal após agredir, com uma cadeirada na cabeça, a esposa grávida de oito meses. O crime ocorreu na noite deste domingo (2), em Cariacica. 
A vítima, uma jovem de 19 anos, e o agressor estavam juntos havia seis anos e têm um filho de dois anos. A mulher contou ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que esta foi a décima agressão que ela sofreu do homem.
De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), a vítima contou que o suspeito saiu de casa pela manhã, depois retornou à noite bastante alterado e começou a agredi-la. A jovem foi atingida na cabeça, nos braços e o suspeito também tentou atingir a barriga dela com a cadeira – ela está no oitavo mês de gestação.
Os policiais foram à residência e, ao chegarem ao local, o suspeito avançou contra os militares enquanto eles conversavam com a vítima. O homem foi contido e algemado.
Durante o trajeto o suspeito se debateu no compartimento do veículo da polícia. Após ser levado para a delegacia do Plantão Especializado de Atendimento à Mulher (PEM), o homem foi encaminhado ao sistema prisional.
*Com informações do g1ES

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