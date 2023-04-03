Após ameaças, jovem suspeito de tráfico se entrega à polícia em Cachoeiro

Um homem 19 anos foi preso por tráfico de drogas, no último sábado (1), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Para a polícia, o rapaz alegou que ele e o comparsa eram ameaçados de morte por traficantes de Vitória, que estariam querendo tomar o controle do tráfico de drogas no bairro União.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito compareceu ao plantão da delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim dizendo querer deixar a vida do tráfico de drogas, além de entregar o entorpecente que estava na casa dele. Na residência, no bairro União, foram apreendidos três quilos de maconha.
Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.