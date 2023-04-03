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Medo de morrer

Após ameaças, jovem suspeito de tráfico se entrega à polícia em Cachoeiro

Ao ir até delegacia, o rapaz de 19 anos alegou sofre ameaças de traficantes de Vitória. Ele confessou ter cerca de três quilos de maconha na própria casa

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2023 às 15:11
Homem se entrega à polícia para deixar tráfico de drogas em Cachoeiro Crédito: Polícia Civil
Um homem 19 anos foi preso por tráfico de drogas, no último sábado (1), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Para a polícia, o rapaz alegou que ele e o comparsa eram ameaçados de morte por traficantes de Vitória, que estariam querendo tomar o controle do tráfico de drogas no bairro União.
Segundo a Polícia Civil, o suspeito compareceu ao plantão da delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim dizendo querer deixar a vida do tráfico de drogas, além de entregar o entorpecente que estava na casa dele. Na residência, no bairro União, foram apreendidos três quilos de maconha.
Ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece à disposição da Justiça.

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