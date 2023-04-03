Suspeito de liderar tráfico e de assassinatos no ES é preso saindo de boate no RJ

Suspeito estava em uma boate de Macaé quando foi preso Crédito: Divulgaçãõ/ Polícia Civil

O mandado de prisão contra o suspeito foi cumprido durante uma operação conjunta entre as delegacias de Itapemirim e Presidente Kennedy, com apoio de policiais militares de Marataízes e Macaé. Durante a abordagem, Wesley estava com um Volkswagen Gol e nada de ilegal foi encontrado com ele. Segundo a Polícia Civil, ele estava morando no município, onde se apresentava como pintor.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Rio das Ostras, e, em seguida, seria transferido a um presídio regional. Segundo o delegado de Presidente Kennedy, Thiago Viana, Wesley de Freitas Gomes atualmente configura como suspeito de ter participado da morte de William Machado Paz, no dia 20 de dezembro do ano passado. Já em Itapemirim, ele é suspeito da morte de Geovane Falcon Bastos, no dia 28 de março de 2023.

O delegado de Presidente Kennedy explicou que os homicídios estão relacionados à disputa por domínio do tráfico de drogas na região litorânea. De acordo com Thiago Viana, Wesley é investigado por determinar a pichação de muros do bairro Rosa Meireles e em outras localidades de Itapemirim com frases de ordem de "baixar o farol e tirar o capacete", mencionando a sigla da facção carioca TCP (Terceiro Comando Puro).