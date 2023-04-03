Suspeito de liderar tráfico e de assassinatos no ES é preso saindo de boate no RJ

Um homem de 33 anos foi preso em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, no momento em que estava saindo de uma boate, na madrugada de sábado (1º). A Polícia Civil do Espírito Santo informou que Wesley de Freitas Gomes é suspeito de envolvimento em dois assassinatos, em Presidente Kennedy e em Itapemirim, além de ser apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no Litoral Sul capixaba.
O mandado de prisão contra o suspeito foi cumprido durante uma operação conjunta entre as delegacias de Itapemirim e Presidente Kennedy, com apoio de policiais militares de Marataízes e Macaé. Durante a abordagem, Wesley estava com um Volkswagen Gol e nada de ilegal foi encontrado com ele. Segundo a Polícia Civil, ele estava morando no município, onde se apresentava como pintor.
O homem foi encaminhado para a Delegacia de Rio das Ostras, e, em seguida, seria transferido a um presídio regional. Segundo o delegado de Presidente Kennedy, Thiago Viana, Wesley de Freitas Gomes atualmente configura como suspeito de ter participado da morte de William Machado Paz, no dia 20 de dezembro do ano passado. Já em Itapemirim, ele é suspeito da morte de Geovane Falcon Bastos, no dia 28 de março de 2023.
O delegado de Presidente Kennedy explicou que os homicídios estão relacionados à disputa por domínio do tráfico de drogas na região litorânea. De acordo com Thiago Viana, Wesley é investigado por determinar a pichação de muros do bairro Rosa Meireles e em outras localidades de Itapemirim com frases de ordem de "baixar o farol e tirar o capacete", mencionando a sigla da facção carioca TCP (Terceiro Comando Puro).
Ainda no último sábado, a polícia cumpriu um mandado de busca em Campo Acima, Itapemirim, onde apreendeu uma pistola 9 milímetros, que, segundo denúncia anônima, seria uma das armas utilizada para os homicídios. Em outras abordagens da PM, uma granada, diversas munições e drogas foram encontradas em um dos esconderijos utilizados pelo suspeito.