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Troca de tiros

Soldado da PM 'para' bala na testa e mata bandido em Cariacica

Policial participava de uma festa de aniversário quando assaltantes tentaram roubar uma moto no local. Ao dar voz de prisão aos criminosos, houve troca de tiros.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 11:16

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 11:16

Galpão onde PM participava de festa de aniversário em Vila Prudêncio Crédito: Raquel Lopes
Um soldado da Polícia Militar, 28 anos, escapou da morte milagrosamente ao ser baleado na testa durante uma troca de tiros com bandidos no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, na noite desta sexta-feira (22).
Por volta das 20h, o soldado participava de uma festa de aniversário dentro de um galpão no bairro quando os bandidos passaram pelo local e viram uma moto estacionada do lado de fora.
Os criminosos pararam na rua e começaram a perguntar de quem era a motocicleta, já que estavam atrás do proprietário para conseguir a chave e o documento do veículo.
Alertado sobre a ação dos assaltantes, o PM, que era o dono da moto, saiu do galpão onde a festa estava acontecendo, se identificou aos bandidos e deu voz de prisão.
Nesse momento começou uma troca de tiros. O PM foi baleado na testa e a bala ficou alojada superficialmente, chegando a ser retirada pelo próprio policial. Um dos criminosos foi baleado pelo soldado e morreu no local. O outro assaltante conseguiu fugir.
Ainda não há informações sobre a identificação do criminoso. O policial passa bem, mas não quis comentar o assunto. A ocorrência foi registrada pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações de Raquel Lopes

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