Sob ameaça de morte, família é feita refém no interior de Itapemirim

Uma família passou por momentos de tensão na noite deste sábado (21) no interior de Itapemirim, na região Sul do Estado. Eles foram ameaçados de morte por bandidos encapuzados, tiveram o carro e vários objetos da casa roubados. A Polícia Militar fez buscas, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.
Segundo informações da polícia, o crime aconteceu na localidade de Brejo Grande do Norte, por volta das 22h30. Quatro homens encapuzados e armados invadiram a casa e fizeram três pessoas reféns. Eles aparentavam, segundo as vítimas, conhecer a residência.
Sob ameaças de morte, a família teve o carro, um Toyota Corolla, levado, além de joias, televisão e outros objetos. As vítimas conseguiram chamar a polícia cerca de 20 minutos após a fuga dos bandidos. Ninguém ficou ferido. O veículo não foi localizado e os bandidos ainda não foram identificados.