'Só mais duas mortes de jovens da periferia', diz irmã de vítimas

Ruan Reis (à esquerda) e Damião Reis (à direita): irmãos mortos na madrugada deste domingo com mais de 20 tiros cada Crédito: Reprodução/Facebook

Os tiros romperam o silêncio e acordaram os que dormiam no morro da Piedade, em Vitória, na madrugada do dia 25 de março deste ano. À 1h50, não só duas, mas 15 vidas de uma mesma família se quebraram. Morreu Damião, morreu Ruan. Mataram os irmãos Reis.

Quase um mês após o crime, parentes das vítimas e uma comunidade inteira tentam seguir adiante, calados e com medo. Não podemos nem chorar a morte deles, muito menos pedir justiça. Fomos ameaçados. Talvez pelas mesmas pessoas que tiraram as vidas dos meus irmãos, desabafa uma das irmãs das vítimas.

O professor de capoeira e pedreiro, Damião, 22 anos, e o irmão dele, Ruan, 19, foram executados com 20 tiros cada um, a poucos metros de casa, por um grupo de quatro homens que invadiu o quintal da residência deles. O crime, que deixou um rastro de devastação e revolta, segue sem solução.

Aterrorizada, a irmã de Ruan e Damião aceitou conversar com a reportagem, mas sem se identificar e longe do bairro onde nasceu e cresceu com os meninos. Ela conta como a família tenta se reerguer após o assassinato brutal dos jovens e diz que só quer saber de paz.

RECOMEÇAR

A gente estava todos os dias juntos, uma proximidade grande. Só Deus mesmo para nos ajudar a seguir adiante. Foi uma violência muito grande, não tinha necessidade de terem feito o que fizeram e nem da forma que fizeram.

SUSTENTO

Eles eram o ganha-pão da casa até porque não temos uma renda fixa. A mãe deles tem problemas de saúde e não consegue trabalhar diariamente.

UNIDOS

Eram muito companheiros, parceiros incríveis. Eram do tipo: Eu dou minha vida pelo meu irmão. E foi o que aconteceu.

DAMIÃO

Sempre foi muito família e o que sempre deu a cara para bater. Ele nunca ia deixar um irmão cair sozinho, sem fazer nada por ele.

RUAN

Era um cara caladão, na dele. Era muito reservado e de poucas palavras, mas era um amor. Fazia o que podia para ajudar alguém. Não tinha tempo ruim. Gostava muito de mexer com plantas e com animais. Nós é que cuidamos dos bichos dele agora. O mundo do Ruan era o quintal dele.

CAPOEIRA

Os dois eram apaixonados por capoeira e estavam envolvidos no projeto com as crianças. Damião dava as aulas, mas o Ruan sempre que podia ia junto para ajudar. Fizeram as cordas para as crianças. Isso vai ficar marcado para sempre, nada vai apagar o que fizeram.

SAMBA PAIXÃO

Damião era apaixonado pelo samba, ele amava dançar. Tinha esperança que isso ia ajudá-lo a crescer na vida e ajudar nossa família. Era a vida dele.

DESESPERO

Estava dormindo na hora em que morreram, isso maltrata. Quando acordei vi minha mãe chorando, mas ela não quis dizer o que tinha acontecido. Foi quando abri o grupo de mensagens da família que descobri. Meu mundo veio abaixo. Foi desesperador. Perdi os dois de uma vez só.

GRANDE FAMÍLIA

Nosso pai teve 25 filhos, tenho muitos irmãos. Alguns moram em outras cidades e estados, longe de nós. Mas os dois eram os mais grudados com a gente. Próximos, morando perto, somos em 15.

DOR

A forma com que eles foram mortos, de forma violenta, dói demais. A dor é muito pior do que perder alguém que se ama para uma doença, por exemplo. Não existe explicação para essa brutalidade. Não existe.

SILÊNCIO

Não podemos nem expressar nossa dor, viver nosso luto. Nem a faixa deles de capoeira a gente pode pendurar do lado de fora da casa, com medo de represália ou alguém achando que é uma afronta.

ROTINA

Minha mãe não deixa a gente nem colocar a cara na rua direito mais. Nossos irmãos que estudam, não saem mais sozinhos. Temos medo de tudo, pavor de virem atrás da gente.

SEGURANÇA

A polícia só vai no bairro quando tem uma denúncia ou quando algo acontece. Ficam rodando, mas só na rua principal, por uns três dias e depois somem. A polícia não sobe o morro. Nem ambulância. Morador quando quer atendimento médico tem que descer a ladeira.

SEM EXPLICAÇÃO

Acredito que foram só mais duas execuções de jovens de periferia em Vitória. Sem um porquê, uma motivação. Como já aconteceu na comunidade, só para acordar o morro, que é meter medo. Não estavam sofrendo ameaça de nada.

ESPERA

Eu não posso dizer que espero a justiça dos homens porque sei que ela vai demorar. Nem posso desejar que aconteça com as pessoas que mataram meus irmãos o mesmo que aconteceu a eles. Os dois eram muito maiores do que isso. Nunca iam querer vingança. Só espero que coloquem a mão na consciência e vejam que não mataram só duas pessoas, mas destruíram uma mãe, um pai, um filho, uma família toda.

FILHO

Meu sobrinho, filho do Damião, está com dois anos, era muito apegado a ele. A criança olha para o berimbau do pai e aponta chamando por ele. É de doer.

ESPERANÇA

Só queremos viver em paz. Tentar reconstruir nossas vidas. Nada vai trazer os dois de volta.

LEGADO

Os dois deixaram o maior presente que puderam, que foi manter a família unida. Principalmente o Damião, era o que ele mais prezava e insistia: Não importam as dificuldades, a família é o pilar de tudo. Queria a gente sempre unido. E assim vai permanecer.

POLÍCIA NÃO FALA SOBRE INVESTIGAÇÃO

A dor da família dos irmãos Ruan e Damião segue acompanhada de perto de dois questionamentos: quem assassinou os dois rapazes? Por que? Às vésperas de completar um mês do crime, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.

O que se sabe sobre a madrugada do dia 25 de março é de que quatro homens armados, sendo dois com touca ninja e colete, invadiram o quintal da casa dos irmãos perguntando cadê o patrão? Ruan respondeu que não sabia quem eles procuravam. Os criminosos disseram que o jovem deveria acompanhá-los para conversar e ser revistado. Ele obedeceu a ordem e saiu com o grupo de casa.

Ao perceber que Ruan estava sendo levado, Damião foi atrás pedindo para soltarem o irmão. Nesse momento, os dois foram executados. Foram disparados mais de 60 tiros contra os irmãos, segundo a polícia.

Na semana que sucedeu o crime, dois protestos em homenagem aos irmãos, e também pedindo para que os assassinatos não ficassem impunes, levaram muitas pessoas para as ruas do Centro de Vitória.