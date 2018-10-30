Sete são detidos por morte de policial civil em Cariacica

Alessandro Gomes Ferrari policial civil morto após tentativa de latrocínio em Cariacica Crédito: DIVULGAÇÃO

criminosos que assassinaram um policial civil de 46 anos, durante um assalto, na noite do último domingo, dia do aniversário da filha dele, por volta das 19 horas, em Morada de Santa Fé, Cariacica. Uma verdadeira caçada aconteceu durante todo o dia de ontem na Grande Vitória. O objetivo era encontrar os, por volta das 19 horas, em Morada de Santa Fé, Cariacica.

Sete pessoas foram detidas na manhã de ontem e levadas para prestar depoimento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Vitória. Elas teriam sido detidas na força-tarefa montada por diversos setores da PC, para chegar aos assassinos.

No fim da tarde, dois homens foram conduzidos para o Departamento Médico Legal (DML) para fazer exames e de lá, levados para o presídio. De acordo com informações, eles teriam participado da abordagem ao policial. Porém, a PC não confirma a informação.

Procurada, a assessoria disse: informações não serão repassadas para não atrapalhar as investigações, informaram em nota. Um terceiro homem, suspeito de ter atirado no policial, já foi identificado, mas ainda não foi localizado pela polícia.

O carro utilizado pelos criminosos, um Fiat Pálio cinza, foi apreendido na manhã de ontem, levado para o pátio da DHPP e deve passar por perícia. O veículo estava na casa do avô de um dos criminosos que participaram do assalto. A expectativa é de que a Secretaria de Segurança (Sesp) fale sobre o desfecho do caso ainda hoje.

MORTE

O investigador Alessandro Ferrari foi rendido por três criminosos quando parou o carro, um Corolla, na frente da casa de uma amiga da filha. O bolo para a comemoração do aniversário de 8 anos da menina estava no banco de trás do veículo.

De acordo com policiais da DHPP, que investiga o caso, no carro estavam o policial, a esposa e a sogra dele, quando aconteceu a abordagem dos assaltantes. Os três haviam acabado de sair da igreja.

Alessandro teria descido com as mãos para o alto, andado de costas e pisado em falso em um buraco na rua. No mesmo instante, um dos criminosos efetuou um disparo contra ele no peito. O policial já estaria no chão quando foi atingido pelo primeiro tiro.

Em seguida, o bandido teria visto a arma do investigador na cintura e com a pistola dele, deu mais um tiro na cabeça da vítima. Depois, ele e os comparsas fugiram a bordo de um Fiat Pálio cinza, levando a arma.

Moradores do bairro que presenciaram a cena tentaram ajudar rapidamente e teriam chegado a fazer massagem cardíaca em Alessandro, antes de uma viatura da Polícia Militar aparecer e levá-lo a um hospital particular de Campo Grande.

O investigador não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no momento do atendimento.