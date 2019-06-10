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Investigação

Sete em cada 10 homicídios são resolvidos no Espírito Santo

Segundo chefe da Polícia Civil, o índice de resolução desses crimes no ES é dos maiores do Brasil

Publicado em 09 de Junho de 2019 às 22:14

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

09 jun 2019 às 22:14
Perícia em local de homicídio em Cariacica: 23 jovens de até 20 anos foram assassinados nos quatro primeiros meses deste ano. Crédito: Gazeta Online
Dados da Polícia Civil apontam que o índice de elucidação de assassinatos no Estado atingiu a variável de 60% a 78% nos últimos anos. Até novembro do ano passado, o Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa resolveu 78% dos casos de assassinatos investigados, e de 2014 a 2017, o índice de resolutividade foi de 60%.
O chefe da Polícia Civil, delegado José Darcy Arruda, informou que foi montada uma força-tarefa nos municípios de Serra, Cariacica e Vila Velha com a intenção de reforçar as equipes que apuram as ocorrências de homicídios. Segundo ele, o trabalho desenvolvido pelas forças de segurança do Estado está contribuindo para a redução das mortes violentas nos municípios capixabas.
“É muito difícil dizer porque que a gente não conseguiu elucidar esses crimes citados na reportagem. Obviamente, nós queremos solucionar todos. O índice de elucidação de crimes de homicídios do Estado é um dos maiores do Brasil, fica em torno de 50% a 70% de elucidação. Geralmente, o homicídio, nessas especificidades de dificuldade de elucidação, costuma ser solucionado em, no máximo, dois anos”, destaca.
Questionado sobre a angústia das famílias que aguardam por uma resposta da forças de segurança, o delegado disse que entende o drama dos parentes e amigos e reforçou que as equipes seguem trabalhando.
“A família quer uma resposta, mas nós não podemos criar uma resposta para a família, nós temos uma responsabilidade muito grande com a verdade. Que demore um pouco, mas a verdade vem e os crimes são elucidados”, afirmou Arruda.
O chefe da Polícia Civil ressalta que, além das provas testemunhais, periciais e obtidas através de meios legais, a população pode auxiliar nas investigações policiais através do Disque-Denúncia 181.
No ano passado, a ferramenta registrou 40.430 denúncias. Neste ano, de acordo com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), já ocorreram 20.753 denúncias de crimes diversos.
“A população tem uma participação muito importante nesse processo. Se tiver conhecimento de quem é o autor, de alguém que saiba do crime, pode fazer contato através do telefone do Disque-Denúncia 181, a identidade será preservada e ela nos subsidiará com informações extremamente importantes. Já investigamos diversos crimes a partir de denúncias anônimas”, afirma Arruda.

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